Турция инвестирует в оборонную промышленность и расширяет производство военной техники, чтобы меньше зависеть от партнеров по НАТО, обойти введенные против Анкары санкции и тем самым послать сигнал союзникам по альянсу, считает обозреватель Business Insider Бенджамин Бримелоу.

В последние годы Турция активизировала свои усилия по производству вооружений: от пушек и ракет до танков и военных кораблей. Это позволило Анкаре стать более самодостаточной в сфере ОПК, а также превратило страну в экспортера оружия.

В июне Военно-морские силы Турецкой Республики успешно провели испытания первой отечественной противокорабельной крылатой ракеты дальнего радиуса Atmaca. Ракета была запущена с новейшего корвета класса «Ада» TCG Kınalıada, который был спроектирован и произведен отечественными оборонными предприятиями.

«Увеличение объемов производства внутренней оборонной продукции также позволило стране развиваться в качестве экспортера оружия. Сейчас Анкара продает свое оружие 28 странам», – добавил Бримелоу.