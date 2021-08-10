Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в общественном транспорте по лицу, пишет «Коммерсантъ».

Мэрия российской столицы разместила на сайте госзакупок тендер на модернизацию приложения. Конкурс выиграло ООО «Интеллектуальные социальные системы», которое принадлежит экс-куратору проектов Росмолодежи и комиссару проправительственного движения «Наши» Дмитрию Коху. Сумма контракта составила 329,3 млн рублей, работы нужно выполнить в течение восьми месяцев.

В конкурсной документации говорится, что в приложение после его модернизации можно будет загрузить свою фотографию, c помощью которой сервис сформирует слепок лица пользователя и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.

В ЦОДД указали, что благодаря функции у пассажиров появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте. Утверждается, что биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которому ни у кого нет, а платежные данные хранят банки. Технология уже тестируется в московском метрополитене.

Московская мэрия последовательно накапливает персональные данные граждан, отмечает «Коммерсантъ». В январе стало известно, что правительство города модернизирует портал mos.ru, чтобы собирать данные о месте проживания людей, их фактическом доходе, успеваемости детей в школе и питомцах. В марте газета писалао желании мэрии Москвы создать витрину с обезличенными данными граждан для передачи их внешним пользователям. На фоне сбора личных данных город допускает их утечки. В декабре в открытых источниках обнаружились данные нескольких сотен тысяч москвичей, переболевших COVID-19.