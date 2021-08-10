Британский журнал Vogue включил генерального секретаря Мусульманского совета Великобритании Зару Мухаммад в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года.

Мухаммад включена в список, так как она «заложила основу равноправия в будущем». «Существует много стереотипов о том, что мусульманские женщины притесняются. Я здесь, чтобы помочь разрушить это восприятие», – сказала она журналистам Vogue.

Мухаммад родилась в шотландском городе Глазго. Окончив отделение прав человека юридического факультета Университета Стратклайда, она возглавила Федерацию студенческих исламских обществ, а сейчас занимает должность генерального секретаря Мусульманского совета Великобритании – самой крупной и влиятельной организации мусульман в стране.

В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил рейтинг «500 самых влиятельных мусульман мира» (Muslim 500), составляемый Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана, писал TRT на русском.

Ежегодно в список Muslim 500 включают влиятельных мусульманских ученых, политиков, религиозных деятелей, проповедников и духовных наставников, благотворителей, бизнесменов, людей искусства, культуры, спортсменов, знаменитостей, а также хафизов Корана.