ПОЛИТИКА
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Мусульманка признана одной из самых влиятельных женщин 2021 года
Журнал Vogue включил генерального секретаря Мусульманского совета Великобритании Зару Мухаммад в список самых влиятельных женщин королевства
Мусульманка признана одной из самых влиятельных женщин 2021 года
Мусульманка признана одной из самых влиятельных женщин 2021 года / Others
10 августа 2021 г.

Британский журнал Vogue включил генерального секретаря Мусульманского совета Великобритании Зару Мухаммад в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года.

Мухаммад включена в список, так как она «заложила основу равноправия в будущем». «Существует много стереотипов о том, что мусульманские женщины притесняются. Я здесь, чтобы помочь разрушить это восприятие», – сказала она журналистам Vogue.

Мухаммад родилась в шотландском городе Глазго. Окончив отделение прав человека юридического факультета Университета Стратклайда, она возглавила Федерацию студенческих исламских обществ, а сейчас занимает должность генерального секретаря Мусульманского совета Великобритании – самой крупной и влиятельной организации мусульман в стране.

В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил рейтинг «500 самых влиятельных мусульман мира» (Muslim 500), составляемый Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана, писал TRT на русском.

Ежегодно в список Muslim 500 включают влиятельных мусульманских ученых, политиков, религиозных деятелей, проповедников и духовных наставников, благотворителей, бизнесменов, людей искусства, культуры, спортсменов, знаменитостей, а также хафизов Корана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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