Пекарни в осажденном городе Дераа аль-Балад на юге Сирии (провинция Дераа) прекратили печь хлеб из-за нехватки пшеницы, сообщает The New Arab.

Режим Башара Асада начал осаду Дераа аль-Балад 24 июня после того, как жители города отказались признать результаты выборов президента Сирии. Международное сообщество резко осудило фальсификации на выборах.

Дороги, ведущие в город, где проживает около 50 тысяч человек, контролируются силами режима, но в пекарни до недавних пор поступала пшеница. В начале августа поставки пшеницы в пекарни прекратились, те были вынуждены закрыться. Жители города вынуждены выживать без хлеба, воды и лекарств.

«Я живу за счет предметов первой необходимости, которые хранила в кладовой до начала осады, но их хватит мне только на четыре или пять дней. В город никого не пускают, а гуманитарная ситуация ужасна. Мы с детьми живем в кошмарном сне», – сказала журналистам жительница Дераа аль-Балад.

27 июля силы режима Асада и союзные ему ополчения попытались штурмовать город, но получилиотпор со стороны местных жителей. В последние дни боевые действия только ужесточаются, режим постоянно обстреливает город из артиллерии. По данным ООН, боевые действия привели к бегству до 18 тысяч человек в близлежащие районы, где они укрылись в мечетях и школах.

Относительно бескровное примирение повстанческих территорий на юго-западе страны (провинции Дераа и Кунейтра) произошло летом 2018 года. Процесс стал возможен только благодаря договоренностям внешних игроков: России, США, Израиля и Иордании. Тогда же при участии Москвы на границе с Израилем стал реализовываться план формирования «суннитского буфера» – для минимизации присутствия иранского Корпуса стражей исламской революции и многочисленных лояльных Тегерану местных и зарубежных отрядов ополченцев, которые неоднократно обещали Израилю открыть «сирийский фронт». Россия фактически выступила гарантом возвращения в регион бывших оппозиционеров и пообещала обеспечить безопасность местным повстанцам, отмечалиэксперты.