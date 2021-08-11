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Россия, Узбекистан и Таджикистан провели учения вблизи Афганистана
На фоне обострения конфликта между правительством в Кабуле и движением «Талибан» Россия, Узбекистан и Таджикистан провели совместные учения вблизи границы с Афганистаном. В маневрах, которые стартовали 5 августа, были задействованы 2500 военнослужащих из трех стран. #антитеррористическиеучения #Таджикистан #Талибан
Россия, Узбекистан и Таджикистан провели учения вблизи Афганистана / Others
11 августа 2021 г.
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