Россия, Узбекистан и Таджикистан провели учения вблизи Афганистана

На фоне обострения конфликта между правительством в Кабуле и движением «Талибан» Россия, Узбекистан и Таджикистан провели совместные учения вблизи границы с Афганистаном. В маневрах, которые стартовали 5 августа, были задействованы 2500 военнослужащих из трех стран. #антитеррористическиеучения #Таджикистан #Талибан