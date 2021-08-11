По меньшей мере 65 человек погибли в результате лесных пожаров в Алжире

В Алжире вспыхнули лесные пожары, которые усилились из-за высокой температуры и порывистого ветра. В ходе спасательных операций погибли 25 военнослужащих, есть жертвы среди населения. Сейчас огнем охвачены 36 населенных пунктов в 18 провинциях страны. Этим летом стихия бушует во многих странах Средиземноморья и Восточной Европы. #Алжир #лесныепожары #погибшие