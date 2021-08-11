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По меньшей мере 65 человек погибли в результате лесных пожаров в Алжире
В Алжире вспыхнули лесные пожары, которые усилились из-за высокой температуры и порывистого ветра. В ходе спасательных операций погибли 25 военнослужащих, есть жертвы среди населения. Сейчас огнем охвачены 36 населенных пунктов в 18 провинциях страны. Этим летом стихия бушует во многих странах Средиземноморья и Восточной Европы. #Алжир #лесныепожары #погибшие
42 человека погибли в результате лесных пожаров в Алжире / Others
11 августа 2021 г.
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