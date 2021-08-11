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NYT: Грузия на втором месте в мире по скорости распространения COVID-19
В Грузии коронавирусом заболели уже более 461 тыс. человек – каждый 8-й житель страны. Главврач Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе предупреждает о коллапсе национальной системы здравоохранения
NYT: Грузия на втором месте в мире по скорости распространения COVID-19
Фото: Reuters / Reuters
11 августа 2021 г.

Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса – на 100 тыс. жителей в республике приходится более сотни заболевших, пишет The New York Times.

По данным газеты, сейчас Грузию по этому показателю опережает лишь остров Мэн – коронное владение Великобритании в Ирландском море, где проживает менее 85 тысяч человек.

Большинство новых случаев заражения вызвано распространением «дельта»-варианта инфекции, который характеризуется большей контагиозностью, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. «Это именно та главная причина, из-за чего сегодня мы находимся в таком сложном процессе», – сказала она.

Тикарадзе отметила, что за последние несколько недель в стране более чем на 50% выросло число вызовов бригад скорой помощи. Зачастую медики прибывают с опозданием и не успевают оказать пациентам необходимую помощь.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 461 тыс. при населении почти 3 717 млн человек, т. е. каждый 8-й житель страны стал жертвой эпидемии. Более 43 тыс. пациентов находятся в активной стадии заболевания. Жертвами инфекции стали 6182 человека, полный курс вакцинации прошли 205 тыс. граждан.

Ранее главврач Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе говорил о том, что системе здравоохранения Грузии не избежать коллапса из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19. Он указал на активное распространение индийского дельта-штамма коронавируса и высокие показатели смертности по стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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