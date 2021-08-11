В конце июня в Совете по правам человека ООН по инициативе Канады более сорока стран, включая Украину, подписали заявление, в котором призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в округ Синьцзян, где представители народа уйгуров подвергаются притеснениям со стороны правительства КНР. Политика геноцида по отношению к этому исповедующему ислам этносу вызывает справедливое возмущение во всем мире.

Через пару дней, 24 июня, подпись Украины под документом исчезла. Что послужило причиной таких действий Украины и почему она пошла против своих партнеров, которые поддерживали все заявления Украины в ООН в самые тяжелые периоды, начиная с 2014 года? Попробуем разобраться.

Уйгуры в обмен на вакцину

Уйгуры – 11-миллионный тюркский мусульманский народ, компактно, по китайским меркам, проживающий в провинции Синьцзян в Китае. Они подвергаются систематическим нарушениям прав и свобод человека, таким как массовая слежка, система «рейтинга», изоляция в «лагерях по перевоспитанию», ограничение на свободу передвижения и другие способы тотального контроля за поведением индивида.

По информации агентства Associated Press, стало известно, что отзыв подписи Украины под заявлением был напрямую связан с давлением правительства Китая, которое требовало отозвать подпись, угрожая срывом поставки 500 тысяч доз вакцин от COVID-19. Получается, что одним из возможных вариантов поставки вакцин послужило молчаливое согласие на продолжение геноцида уйгурского народа.

Как выяснилось, на тот момент полмиллиона доз не были для Киева критически важным количеством, так как Украина не завязана на Китай как на единственного поставщика. На текущий момент, в свете скандала в Совете по правам человека, в демократической стране, каковой является Украина, еще не было прецедента, в котором за жизнь одних приходилось платить жизнью других.

Как показали дальнейшие события, дело было не столько в вакцинах, и даже совсем не в вакцинах. Впрочем, обо всем по порядку.

Прошедшая 1 июля в Киеве презентация книги главы КНР Си Цзиньпина собрала определенную часть украинского политического бомонда, в том числе присутствовали Юлия Тимошенко, Вадим Новинский, Давид Арахамия, Ольга Стефанишина и другие.

Через несколько дней после этого в КНР отправляется украинская делегация под руководством главы президентской фракции в Парламенте «Слуга народа» – Давида Арахамии. Это стало известно из китайских средств массмедиа после публикации его комплементарного интервью в адрес коммунистического режима и правительства КНР. В украинских новостях эта новость появилась гораздо позже, уже после возникновения скандала.

Это очень острая и болезненная тема, которая воспринимается в Украине очень тяжело, особенно на фоне реформы по декоммунизации. Итогом визита делегации стало соглашение о сотрудничестве в области строительства ряда инфраструктурных объектов, инвестируемых КНР, которое подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубриков и министр коммерции КНР Ван Веньтао.

Объектом интереса Китая являются железнодорожный транспорт, аэропорты, порты, коммуникации и инженерные муниципальные сооружения. Что удивительно, подписание соглашения никак не было прокомментировано ни правительством, ни представителями фракции СН, что выглядит достаточно странно – ведь это, казалось бы, удачное привлечение инвестиций, о чем постоянно говорит глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, в ходе которого выразил надежду на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран и поблагодарил главу Китая за поставку вакцин против коронавируса.

Чем привлекательны китайские деньги

КНР – главный конкурент США на арене мировых финансово-экономических интересов. Его агрессивная политика в этой сфере скорее напоминает экспансию, которая достаточно успешна для Пекина, но, как показывает практика, губительна для экономик инвестиционно зависимых стран.

В рамках этой экономической политики Китай принял проект «один пояс, один путь». Его целью является создание транспортного коридора через весь континент из КНР в Европу, сокращающего время грузоперевозок с 60 дней до 10.

Этот крайне амбициозный проект, другим названием которого является «Новый Шелковый путь». Он призван усилить влияние Китая и ослабить, соответственно, влияние США и их партнеров, вернув Китаю былое величие эпохи Процветания.

Последние пятнадцать лет Китай охотно инвестирует в промышленно-экономическую и стратегическую структуру многих государств, среди которых в основном так называемые страны третьего мира, слабые в экономическом плане. Китай предоставляет чисто коммерческие кредиты без дополнительных условий, которые выдвигаются, например, при кредитовании МВФ, а залогом кредита обычно служат либо добываемые ресурсы, как в Венесуэле, либо значимые инфраструктурные объекты.

Как известно, время правления Владимира Зеленского уже ознаменовалось провалом в получении очередных траншей от МВФ по причине невыполнения ряда условий, связанных с реализацией реформ. Тема отказа от кредитов МВФ периодически всплывает в украинском обществе на волне популистских заявлений политиков, дескать, не деньгами МВФ едиными, есть масса других предложений, без условий.

Надо сказать, что современная украинская власть постоянно ищет именно такие деньги, забывая о том, что печально известный четвертый президент Украины Виктор Янукович в свое время пошел именно по такому пути, взяв «легкие деньги» у России на определенных условиях. К чему это привело – общеизвестно.

Требования МВФ – это контроль за дефицитом бюджета посредством реформ и прозрачной финансовой политики, что приведет к сокращению долговой нагрузки. Иными словами, получая деньги от МВФ, Украина обязуется упорядочить свои расходы.

Сократить расходы на госаппарат, жестко контролировать поступающие средства, затянуть пояса и работать. МВФ предоставляет кредиты на условиях, выполнение которых поднимает страну на новую ступень развития демократии и экономики посредством реформ и во главе угла ставит реальную борьбу с коррупцией.

Китаю же это не нужно, более того, даже невыгодно. Он не выдвигает подобных МВФ требований, и, как правило, долговая нагрузка стран-должников растет. Китаю коррупция не помеха. Взяточничество активно практикуется среди китайских коммунистических чиновников, несмотря на показательные расстрелы. Отсутствие демократических институтов, контроля гражданского общества, свободы прессы создает тепличные условия для развития этого явления.

Китайцам выгоднее иметь дело с коррумпированными партнерами, так как с одной стороны – всегда есть готовое мотивационное предложение, а с другой – элемент давления. Более того, устранение коррупции не в интересах Поднебесной, ведь их инвестиционные кредиты выглядят как экспансия.

Бойся китайцев, дары приносящих

Если проанализировать опыт стран, имевших неосторожность вступить в кредитно-долговые отношения с КНР, то у разумных людей, действительно болеющих за развитие своей страны, возникают сомнения и серьезные опасения. Впрочем, долгосрочный анализ – не самая сильная сторона подписавшей данное соглашение о сотрудничестве нынешней власти Украины.

Характерной особенностью китайских кредитов является то, что они всегда выдаются под залог госактивов. И когда страна, в результате увеличенной в несколько раз долговой нагрузки (ведь сбалансировать расходы, совершать экономические преобразования и сокращать госаппарат никто не требует) начинает задыхаться от долгов, приходят вежливые представители китайского «Эксимбанка» и говорят о том, что им хотелось бы получить погашение кредитного займа.

Впрочем, они очень сочувственно относятся к нынешней тяжелой ситуации и исключительно из дружеского расположения готовы взять в счет долга не деньги, а аэропорт, госпредприятие, трассу международного значения или хотя бы скромный полный контроль за грузоперевозками. По сути, это предложение, от которого невозможно отказаться.

Что характерно, такая «черная метка» вынесена будет не условному президенту Зеленскому и тем более депутату Арахамии, а тому, кто по факту будет отдавать долг, то есть мудрому украинскому народу, с завидной регулярностью выбирающему во власть его лучших представителей.

Например, Венесуэла, взяв кредит у Китая в 2007 году в размере 50 млрд долларов под залог нефти, не только не исправила свое финансовое положение, но и оказалась в состоянии дефолта. Такими же кредитами под нефть обеспечены Эквадор и Ангола, которые сейчас безуспешно пытаются договориться о реструктуризации долга.

Черногория, взявшая в 2015 году кредит под строительство трассы международного значения, соединяющей Подгорицу и Белград, исчерпала кредит, построила всего небольшой отрезок дороги и теперь пытается вести переговоры по реструктуризации долга с предсказуемым результатом. Правительство Черногории откровенно говорит о том, что страна на грани экономической катастрофы из-за этого кредита, а часть дороги от границы до Белграда еще даже и не начинала строиться.

Примечательно в данном случае еще и то, что основная часть кредита была потрачена на проектную документацию, которую выполняли китайцы, и на оплату строительства силами китайских же подрядчиков. Сдача трассы назначена на осень текущего года, но, скорее всего, этого не произойдет.

Пакистан обратился за помощью к МВФ в 2018 году, чтобы погасить кредитные обязательства перед Китаем. Шри-Ланка была вынуждена передать контроль над стратегически важным портом КНР, чтобы избежать долгового кризиса. Все эти страны на текущий момент проиграли, выиграл один лишь Китай – одна из нескольких сверхдержав, которой не составляет ни малейшего труда быть убедительной в вопросе возвращения кредитов тем или иным путем.

Несмотря на все это, в Украине все чаще ведутся разговоры о том, что сотрудничество с Китаем выгодно, особенно на фоне «охлаждения» отношений с Западом. Справедливости ради следует заметить, что торможение реформ, коррупционные и дипломатические скандалы также не способствуют укреплению партнерских отношений с западными странами, и в данном случае Китай, безусловно, выглядит более привлекательным партнером.

Но, помимо плюсов, таких как низкие проценты кредита, в таком партнерстве спрятана и куча минусов, и одним из самых жирных является полнейшая непрозрачность. В китайских инвестиционных контрактах есть пункты, которые, согласно договору, не подлежат разглашению, поэтому реальный размер займов широкая общественность не узнает никогда.

Помимо этого, одним из условий китайских инфраструктурных кредитов является то, что все объекты строят китайские рабочие из китайских материалов, используя китайскую технику.

Недавний разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского не добавил ясности в ситуацию. Известно, что проект сухопутного пути КНР-ЕС крайне важен для Китая. Для его реализации необходимо участие трех стран: России, Беларуси и Украины.

Так как, судя по последним событиям, Беларусь выходит из проекта надолго, то участие Украины выгодно для Китая. Но между Украиной и Россией идет война, что крайне усложняет реализацию китайского проекта, и КНР заинтересована даже не в шатком перемирии, а в стабильном мире между этими двумя странами.

Кроме агрессивной финансовой политики по кредитам, Китай начинает оказывать и дипломатическое давление. Им выгодны партнеры из внеблоковых и нейтральных стран. На примере железнодорожного пути Китай может склонять Украину к неприемлемым уступкам РФ.

Как это работает, мы могли увидеть на примере отзыва подписи Украины под заявлением группы стран в Совете по правам человека. КНР – страна с тоталитарным коммунистическим режимом управления, каким бы умопомрачительным ни выглядело ее экономическое чудо.

Украина, получившая тяжелую прививку от коммунизма, совершит фатальную ошибку, предпочтя Китай в качестве главного экономического и политического партнера странам ЕС и США, считают многие эксперты. Пребывая восьмой год в состоянии войны с одной из сверхдержав и имея оккупированные территории, было бы, добавляют другие, крайне неосмотрительно получить от другой сверхдержавы еще одну финансовую удавку на шею.

Но, тем не менее, подковерные игры продолжаются, и, что очень примечательно, они характеризуется полным отсутствием коммуникации с общественностью со стороны Офиса Президента и Правительства Украины. Засекречено все, поэтому узнать о реальных условиях для анализа возможных последствий практически невозможно.

Вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Но, при наличии монобольшинства в парламенте, что может помешать заинтересованным сторонам делать все, что им хочется?