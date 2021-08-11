Дочь члена Совета безопасности России и полпреда президента в Приволжском округе Игоря Комарова Мария владеет недвижимостью и бизнесом в Великобритании, а на офшорную компанию, с которой связывают самого высокопоставленного чиновника, оформлен элитный дом в Лондоне, говорится в расследовании «Важных историй».

Его авторы подчеркивают, что Комаров как полпред и член Совбеза обладает доступом к государственной тайне, но при этом его дочь живет и занимается бизнесом в Великобритании – недружественной, как заявляется официально, РФ стране.

Мария Комарова – один из трех акционеров компании, которая арендовала на 999 лет четырехэтажный дом в престижном районе Лондона. Также у нее есть собственный магазин одежды.

Сам Комаров в прошлом также был бизнесменом и топ-менеджером. По информации СМИ, до февраля 2014 года он являлся бенефициаром офшорной компании Wastom Holdings с Британских Виргинских островов. На нее оформлен дом в Лондоне на улице Herbert Crescent, стоимость которого составляет £8,3 млн – около ₽800 млн.

Однако в 2013 году Комаров был назначен заместителем руководителя «Роскосмоса», что фактически запрещало ему владеть акциями зарубежных компаний. Утверждается, что Wastom Holdings формально владели иные лица.

Владеет ли до сих пор Комаров или кто-то из членов его семьи этой компанией – неизвестно.

Его дочь также не ответила на запрос «Важных историй» о своем бизнесе и недвижимости.

Игорь Комаров – один из богатейших чиновников Кремля. В 2018 году он задекларировал самый большой среди своих коллег доход – ₽657,278 млн.

В мае Daily Storm опубликовало расследование о деятельности семьи главы «Сбера» Германа Грефа. Выяснилось, родственники руководителя крупнейшего банка России и Восточной Европы владеют многомиллиардными бизнесами, получают солидные кредиты и занимают высокие должности в гостиничной сфере.