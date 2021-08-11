Турецкие археологи обнаружили 10-метровый памятник с письменами VII века до н.э. в районе Ихсание в исторической Фригийской долине на западе провинции Афьонкарахисар, сообщает Daily Sabah. Он получил название – памятник Мальташ.

Объект, который не числится в археологических каталогах, обнаружили при проведении спасательных работ, целью которых было сохранение исторических артефактов, расположенных во Фригийской долине.

Эксперты считают, что найденный памятник представляет собой фасад древнего храма с треугольной крышей, который буквально вырубили в скале. Его высота составляла 10 метров. Также обнаружена ниша, которая находится в плохом состоянии сохранности. Ее предназначение пока не установлено, возможно, в ней находились статуи божеств.

Примечательно, что над поверхностью земли выступает только трехметровая часть храма, а оставшиеся семь метров уходят под землю.

Губернатор Афьонкарахисара Гекмен Чичек заявил, что «невероятное сооружение» – памятник Мальташ – является одним из величайших произведений Фригии.

«Мальташ был построен около 3 тыс. лет назад и до сих пор стоит нетронутым. Только определенная часть этого сооружения находилась над землей. Когда мы раскопали его подземную часть во время наших спасательных работ, то сразу поняли, что мы наткнулись на огромный артефакт», – сказал Чичек.

По его словам, теперь первоочередная задача археологов – раскопать нишу и определить ее предназначение.

Сам храм покрыт текстами на фригийском языке. Их также предстоит расшифровать.

Фригия, расположенная на западе Малой Азии, была одним из могущественных царств древности и первым из известных грекам «паназиатских» держав. Первая ее столица – город Келены, но в X веке до нашей эры ее перенесли в Гордион.