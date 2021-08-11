Европейский союз редко когда отличался своей активностью в конфликтных зонах мира. В основном этими вопросами занимается блок НАТО, куда входит подавляющее большинство стран ЕС. Последние предпочитают действовать либо индивидуально, либо через ad hoc союзы. Во время гражданской войны в Ливии в 2011 году Франция договорилась с Великобританией о бомбежке позиций ВС Муаммара Каддафи, задействовав в операции Италию в качестве плацдарма для нанесения авиаударов. В Африке Франция и вовсе действует индивидуально. Все эти примеры доказывали, что Евросоюз как структура оказывается совершенно бесполезной, когда речь идет о глобальной политике.

Время от времени брюссельские чиновники делают заявления о необходимости координировать усилия. С этой целью в Лиссабонский договор 2007 года внесли особые положения, требующие от правительств стран ЕС проявлять солидарность. Однако эти пункты работают максимум до тех пор, пока речь идет о политических и экономических мерах. В ситуации конфликта, будь то в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане и Нагорном Карабахе, Евросоюз не берет на себя риск миротворца.

В конфликте Армении и Азербайджана (27 сентября – 9 ноября 2020 года) не только ЕС, но и его страны-члены, особенно претендующая на лидерство Франция, оказались неспособными повлиять на развитие ситуации. Точку в войне поставили договоренности геополитических противников Евросоюза – России и Турции. В созданном в Агдаме мониторинговом центре сидят не французские и американские военные, хотя Франция и США – сопредседатели Минской группы, а российские и турецкие.

Вдобавок к тому, что европейцев нет на этой земле, их беспокоит и то обстоятельство, что их уже нет и в политической части решения конфликта. Трехстороннее заявление Путина, Алиева и Пашиняна фактически дезавуировало неэффективную и изжившую себя структуру под названием Минская группа ОБСЕ.

Начало долгого процесса урегулирования положено при посреднической роли России. Из Баку звучат заявления о том, что МГ должна быть расформирована или же состав ее сопредседателей должен включать еще и Турцию. Париж это, безусловно, раздражает, но сделать с этим он ничего не может. Без согласия Баку Франция не может навязывать свою волю в карабахском вопросе, даже если и в Ереване ее считают другом. Для Макрона особенно обидно уступать Южный Кавказ Эрдогану, с которым француз периодически вступает в словесную перепалку и вынужден уступать ему в Ливии и Средиземноморье.

Германии карабахский вопрос тоже не безразличен. Во время боевых действий немецкий МИД угрожал Азербайджану санкциями, если Алиев не прекратит наступление. Меркель как лидер ЕС не может оставить Макрона в одиночестве. Однако дальше слов немцы пойти не могут, ибо на то у них нет ни возможностей, ни желания. Германия занята проблемами ЕС в здравоохранении, финансах и экономике. Она оправляется от пандемии и миграционного кризиса. Под боком конфликт в Украине, и в Нормандском формате Берлин тоже участвует. Турция сдерживает миграционные потоки, поэтому ругаться с ее союзником себе во вред Германия не рискует. Берлин также занят вопросами ареста Алексея Навального и строительства газопровода «Северный поток - 2».

Учитывая все вышеописанные обстоятельства, у Германии и Франции остается лишь один способ попытаться зайти в Южный Кавказ – при помощи европейских структур. Поэтому председатель Евросовета Шарль Мишель в середине июля совершил турне по трем странам региона – Армении, Азербайджану и Грузии. В Грузии он должен был положить конец политическому кризису, возникшему из-за желания общественников провести гей-парад и нападения на журналистов, хотевших освещать протесты тех, кто был против демонстраций ЛГБТ. В Баку и Ереване Мишель пытался играть роль посредника и миротворца в карабахском конфликте.

«ЕС желает быть верным, вовлеченным, активным партнером для обеспечения благополучия, стабильности и безопасности Армении», – сказал Мишель на совместном брифинге с Николом Пашиняном.

Еврочиновник пытается доказать Еревану, что Брюссель не оставит его в беде, и ЕС ценит достижения «бархатной революции». Во время Второй Карабахской войны Россия проявила нейтралитет, вызвав недовольство у союзника по ОДКБ. ЕС играет на антироссийских настроениях, намекая на более выгодную европейскую перспективу Армении. В качестве аванса Мишель пообещал Еревану 2,6 миллиарда евро.

В Баку он пытался убедить Ильхама Алиева в том, что ЕС может помочь Армении и Азербайджану достичь мира и прогресса в решении карабахского конфликта.

«Я обратился и к премьер-министру Армении, и к президенту Азербайджана и дал понять, что Европейский союз готов сыграть позитивную роль в этом вопросе», – сказал глава Евросовета.

Стоит отметить, что, несмотря на добрые намерения, у ЕС мало шансов стать беспристрастным посредником в окончательном решении карабахского конфликта. Еврочиновники часто выступают с антиазербайджанскими заявлениями. Евродепутаты ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, игнорируя резолюции СБ ООН, подписанные Францией. В октябре 2020 года в разгар боевых действий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал «оказать политическое давление на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение антиармянской ненависти и расизма со стороны Азербайджана». Тот же Боррель требовал ликвидировать парк военных трофеев в Баку.

Тот факт, что ЕС выделяет Армении два с лишним миллиарда, но не заботится о восстановлении пострадавших и заминированных за годы оккупации азербайджанских территорий, лишний раз доказывает предвзятость ЕС в данном вопросе. Связано ли это с сильной армянской диаспорой во Франции или с восприятием Пашиняна как своего демократа, по сути, неважно.