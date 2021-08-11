За последние сутки в России умерло 799 человек с COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба.

Официальные данные о суточной смертности от COVID-19 в России уже в четвертый раз за последний месяц ставят одинаковый рекорд. Такое же значение было зафиксировано 16, 24 и 29 июля.

Всего же за минувшие сутки в РФ зафиксировано 21 571 заражение коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6 512 859 человек, из них 167 241 человек умер, 5 808 777 пациентов вылечились.

При этом СМИ неоднократно сообщали, что реальное число заболевших россиян может быть в разы больше. Так, в начале августа Meduza писала, что реальное число заразившихся коронавирусом в России превышает 62 млн человек, из них именно не менее двух третей (40 млн) почувствовали симптомы той или иной силы.

В своем исследовании журналисты использовали данные сероопроса (исследования наличия антител в репрезентативной выборке), проведенного группой Антона Барчука в Европейском университете в Санкт-Петербурге; расчеты, основанные на современных оценках летальности вируса и значении избыточной смертности в России, и официальные данные о числе госпитализированных. Используя данные об общей смертности от Росстата и знания о средней летальности коронавируса в мире, издание установило число инфицированных сначала в Петербурге, а потом во всей стране. Журналисты выяснили, что в официальную статистику попадает только незначительная часть инфицированных – в реальности их как минимум в пять раз больше.