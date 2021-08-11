В мечети аль-Рашид в канадском городе Эдмонтон открылись женские курсы самообороны, сообщает IslamNews. Таким образом канадские мусульманки решили защитить себя от преступлений на почве религиозной ненависти.

«Цель курсов – дать нашим сестрам чувство безопасности и показать злоумышленникам, что за нашими женщинами стоит община», – сказала инструктор по борьбе Джанан Джомха.

Она не только обучает мусульманок боевым приемам, но и помогает развить лидерские качества и перестать бояться. «Сначала я научу девушек использовать свой голос и жесты, чтобы разрядить ситуацию, пока она не дошла до физического насилия», – объяснила Джомха.

Инструктор убеждена, что язык тела и твердая речь ничуть не менее важны, чем умение драться, поскольку преступники не склонны атаковать сильных и уверенных в себе людей.

Тренер по тхэквондо Кейтлин Моло, которая тоже будет преподавать в мечети Эдмонтона, считает, что навыки борьбы помогут женщинам не только отбиться от нападающего, но и придадут решимости в повседневной жизни.

Обучающаяся на курсах самообороны Джессика Сноу рассказала, что пришла на тренировки потому, что постоянно видит в новостях сообщения о нападениях на мусульман. «Учитывая все то, что нам показывают СМИ, внешне видимые меньшинства часто подвергаются нападениям. Поэтому нам всем, но женщинам в первую очередь, надо научиться постоять за себя», – сказала она.

Курсы в мечети аль-Рашид – не первый подобный проект мусульманок в североамериканских странах. Так, еще в 2016 году инструктор по самообороне из Чикаго Зейнаб Абдулла разместила в интернете несколько видео, где она показывает, как вести себя в случае нападения и, в частности, как реагировать на попытки незнакомца стянуть с головы платок.