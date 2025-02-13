ПОЛИТИКА
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Китай и Афганистан укрепляют связь
Китай отправил первый грузовой поезд по новому железнодорожному маршруту в Афганистан через Казахстан и Узбекистан, что позволит сократить время перевозок и снизить логистические затраты
Китай и Афганистан укрепляют связь
Китай укрепляет связь с Афганистаном / Reuters
13 февраля 2025 г.

Китай запустил прямое железнодорожное сообщение с Афганистаном, отправив первый грузовой поезд по новому маршруту через Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Поезд с 55 контейнерами, загруженными коммуникационным оборудованием ZTE, отправился со станции Туаньцзецунь в городе Чунцин и проследует в афганский Хайратон через КПП Хоргос в Синьцзяне. Весь путь займет 12-15 дней.

Новый маршрут позволяет сократить время транспортировки на 3-5 суток по сравнению с автомобильными перевозками, а логистические затраты снизятся на 15-20%, отметил представитель ZTE Лю Цзяньфэн.

«Это укрепит безопасность и эффективность транспортировки и поставки товаров», — отметил представитель ZTE.

Китайские власти заявляют, что открытие маршрута усилит торгово-экономические связи между Китаем, Афганистаном и странами Центральной Азии.

«Синьхуа» отмечает, что к настоящему времени из Чунцина и обратно было отправлено свыше 18 тыс. грузовых поездов, курсирующих по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа через территорию стран Центральной Азии.

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