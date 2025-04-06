ПОЛИТИКА
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У Трампа объявили первые результаты тарифной войны
Свыше 50 стран обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры, утверждает советник президента США
У Трампа объявили первые результаты тарифной войны
/ Reuters
6 апреля 2025 г.

Более 50 стран выразили желание начать торговые переговоры с США после объявления президентом Дональдом Трампом нового глобального режима тарифов. Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт в интервью ABC News.

Ранее Трамп объявил введение масштабных импортных пошлин, что вызвало ответные меры со стороны Китая и обрушило мировые рынки.

Американские акции упали на 10% за два дня, а аналитики заговорили о рисках рецессии. Однако Хассетт подчеркнул, что экономические потрясения — это временное явление, а новая тарифная политика якобы уже стимулировала десятки стран вступить в диалог с Вашингтоном.

Министр финансов Скотт Бессент в эфире NBC также заявил, что не ожидает рецессии и сослался на устойчивый рост занятости.

Тайвань уже предложил отменить взаимные тарифы и пообещал увеличить инвестиции в США.

Тем временем администрация Трампа продолжает настаивать, что стратегия тарифов — это шаг к выгодному для Америки переформатированию мировой торговли.

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