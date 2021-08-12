Изменение формата коммуникации

Прогресс не стоит на месте. В средневековье обычный житель европейской страны в среднем коммуницировал с парой-тройкой десятков людей, чего ему вполне хватало. Исключением были разве что торговцы, врачи, или, скажем, участники крестовых походов. Современному же человеку не составляет труда ежедневно общаться с тысячами человек и без принятия рыцарского обета. Достаточно лишь выйти в интернет и зарегистрироваться в социальной сети.

Информационная революция уравняла права и сословия. Нет ни эллина, ни иудея: в сети не важны твое происхождение, раса, социальное положение, образование и финансовые возможности, более того, ты волен выбрать себе их сам. Свобода, легкость общения, отсутствие субординации позволяют любому непринужденно виртуально общаться с представителями разных национальностей и социальных слоев, что в реальной жизни не так-то просто осуществить. Вертикальные отношения между людьми в сети неуместны, сеть – пример исключительно горизонтальных взаимодействий.

Более того, такая горизонтальная коммуникация уравняла в правах ученого и обывателя. Перенасыщение информацией сформировало феномен клипового мышления, при котором информация воспринимается исключительно в коротком видеоформате и практически не усваиваются идеи больших текстов. Это дало фору дуракам перед академиками. Ведь легче посмотреть видео в формате Tiktok, чем прочитать длинный пост в Facebook.

Стать знаменитостью мирового масштаба стало легко. Причем для этого совсем не нужно совершить прорыв в науке, спасти человечество или сняться в кассовом фильме. Достаточно трансляции своих действий – от распаковки чего-либо до фото собственной еды, или изложения самых примитивных мыслей – от теории плоской земли до конспирологических заговоров. Все это – благодатная почва для создания фейков на любые темы.

Например, в начале 2020 года сеть наводнили сотни видеороликов из Китая со схожим сюжетом. Человек, просто идущий или спокойно стоящий где бы то ни было, вдруг падает и начинает биться в конвульсиях, тут же к нему подъезжает бригада спасателей в защитных костюмах и грузит в карету скорой помощи. Подавалось это как симптом нового страшного заболевания – коронавируса.

Как позже оказалось, ничего общего с симптомами COVID-19 это не имело. Ролики исчезли через пару недель, но человечество уже было напугано. Сейчас, спустя год, вы вряд ли найдете в сети эти ролики, они все удалены. Но на вопрос, что это было и для чего, ответа пока нет.

Политическая роль соцсетей

С другой стороны, информация из социальных сетей играет огромную роль в журналистских расследованиях. Характерным примером служат публикации, сделанные из тщеславия и желания похвастаться. Так, к примеру, фотографии с престижных курортов приносили дурную славу высокопоставленным чиновникам и членам их семей и давали старт антикоррупционным расследованиям.

Или, например, без анализа социальных сетей командой Bellingcat мир никогда бы не узнал правды о сбитом над контролируемой сепаратистами территорией Украины малайзийском Боинге и о прямом участии российских военных в этой операции. В расследовании этого преступления объединенной следственной группой Нидерландов (JIT) значительный объем доказательной базы как раз занимает информация из социальных сетей, проанализированная экспертами Bellingcat.

Огромную роль соцсети сыграли в протестных движениях. Новая эпоха интернет-протестов началась с «Арабской весны». Протесты в Тунисе, а особенно в Египте координировались через Twitter и Facebook. Деятельность братьев-мусульман и события на площади Тахрир дали старт мировому движению против авторитаризма и коррупции сначала в арабских странах, а затем и по всему миру. Украинский Майдан, BLM, протесты оппозиции в России и Беларуси координировались активистами через соцсети.

Соцсети как новые медиа

За почти двадцатилетнее существование социальные сети из пространства виртуального общения по интересам и развлекательного досуга превратились в мощное информационное средство, с которым сложно конкурировать традиционным СМИ и телевидению. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram объединяют десятки миллионов пользователей, одновременно получающих интересующую их информацию. Вполне естественно, что сейчас социальные сети – это огромный медиарынок, в котором, как и в традиционных средствах массовой информации, большое значение играет реклама, прямая или косвенная, привлекающая большие деньги.

Согласно исследованиям независимых экспертов, наибольшее количество информации люди сейчас получают из соцсетей. Любая новость разлетается в считанные минуты, очевидцы ведут трансляции с мест событий непосредственно, опережая в разы официальные комментарии и новости из СМИ. Практически любой участник может высказать свое мнение и погреться в лучах славы, и это очень удобно: всегда есть возможность взвесить и сопоставить различные точки зрения для того, чтобы сложить полную картину произошедшего.

Казалось бы, прекрасный мир будущего уже наступил. Информация предоставляется бесплатно, в каком угодно количестве и кому угодно, был бы доступ в Интернет. Но так ли всё безоблачно? Социальная сеть – это коммерческий сервис, в котором каждый новый пользователь соглашается с условиями политики компании, этот сервис ему предоставляющей.

Таким образом компании защищают себя от ответственности за публикуемые материалы. Условия же публикации материалов диктуют хозяева платформы, они же имеют законные права отказать в публикации тех или иных материалов, основываясь на собственных правилах, с которыми при регистрации согласился и новый член социальной сети. Блокируя отдельные публикации и целые аккаунты, администрации платформ таким образом обращают внимание автора той или иной публикации на недопустимость нарушений установленных правил, перед которыми равны абсолютно все.

Новая цензура?

Именно так в начале января 2021 года аккаунты Дональда Трампа были заблокированы на многих популярных платформах социальных сетей, сначала временно, потом пожизненно. Естественно, в обществе развернулась широкая дискуссия, является ли это нарушением его конституционного права на высказывание собственного мнения.

В данном случае мнение большинства юристов, политиков и пользователей соцсетей склонилось к тому, что блокировка была обоснована, так как обсуждаемые посты Трампа нарушали политику платформ в области недопустимости оскорблений, разжигания розни, подстрекательства к противоправным действиям и тому подобное. Блокировали не Дональда Трампа как гражданина США, а блокировали его высказывания, так как с помощью своих постов бывший президент США пытался влиять на результаты выборов, используя для этого запрещенные методы.

Впрочем, это не помешало Трампу оперативно запустить собственный сервис, где он может делиться собственными комментариями, видео, изображениями в формате односторонней связи, а его читатели, в свою очередь, могут делиться этим в своих социальных сетях без ограничений.

Несмотря на это, реакция администраций этих платформ подверглась критике части своих пользователей, некоторые даже проводили аналогию между администрацией соцсетей и Роскомнадзором РФ, что совершенно некорректно. Роскомнадзор – федеральный орган российской исполнительной власти по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Он определяет на уровне государства России, какие материалы являются допустимыми, а какие нет, выступая своего рода цензурой. Как государственный орган, обладающий такими полномочиями, он может пытаться воздействовать на социальные сети, влияя на формирование общественного мнения.

По сути, он занимается цензурированием постов на не принадлежащей ему платформе исходя из своих, зачастую не декларируемых целей, что мы имеем возможность наблюдать опять же в режиме «live», то есть в прямом эфире. Например, обвинение в экстремизме без постановления суда только по факту запроса Генеральной Прокуратуры РФ или блокировка всей социальной сети на всей территории страны под предлогом невыполнения ею требований к хранению данных. Учитывая отсутствие контроля гражданского общества, демократических институтов и свободных оппозиционных СМИ в России, это означает практически безграничную власть в плане цензуры.

В российском варианте мы видим попытку глобального цензурирования информации на уровне государства. В этом принципиальное отличие конфликта «Трамп – соцсети» и «Роскомнадзор – соцсети»: бывшему президенту Соединенных Штатов никто не запрещает публиковать свои послания на уровне правительства США, ЦРУ, ФБР, ICE, АНБ или любой другой структуры.

Основу любого сервиса соцсети составляет сообщество. Любое сообщество существует по определенным правилам, прежде всего не противоречащим законам стран, на которых пользователи этой платформы находятся. Точно так же, как любой человек, являясь гражданином своей страны, обязан соблюдать ее законы, так и пользователь платформы должен придерживаться ее правил.

Если гражданину демократической страны становится некомфортно следовать законам, у него всегда есть выбор – посредством демократических институтов менять законодательство или просто сменить страну. По-другому обстоит дело при тоталитарных или авторитарных режимах: тут этого выбора просто нет. Поэтому в таких странах социальные сети либо практически не развиты, либо они заменяются на свои собственные, с совершенно другим набором правил.

Дискуссии о том, справедливы ли правила популярных платформ социальных сетей, скорее всего бесплодны, так как не бывает сообществ без правил.

Актуален вопрос: возможен ли регулятор над регулятором? Если в соглашениях социальной платформы с конечным пользователем вопрос использования его личных данных описан с юридической четкостью и так же строго соблюдается, то не будут ли использованы эти личные учетные данные, например, оппозиционеров, попав в руки нынешней российской власти?

Скорее да, чем нет. И именно в этом состоит дилемма: формально платформы должны соблюдать законы того государства, на территории которого находится часть его пользователей, а на деле итог будет предсказуем.

Социальные сети – это палка о двух концах, с одной стороны, она существенно расширила кругозор и возможности нашего современного общества, с другой – вы всегда должны помнить об осторожности и быть готовыми к тому, что любая информация, которой вы делитесь в сети, может быть проанализирована, стать общеизвестной и быть использованной зачастую в совершенно неожиданных для вас целях.