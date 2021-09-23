ПОЛИТИКА
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На Камчатке в результате крушения вертолета погибли восемь человек
Ми-8 упал в Курильское озеро, в 700 метрах от берега, и находится на глубине около 130 метров. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. Поисковая операция в районе падения вертолета продолжается.  #Камчатка #вертолет #trtнарусском
Камчатка Вертолет Курильское озеро Россия Ми-8 туристы / Others
23 сентября 2021 г.
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