На Камчатке в результате крушения вертолета погибли восемь человек

Ми-8 упал в Курильское озеро, в 700 метрах от берега, и находится на глубине около 130 метров. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. Поисковая операция в районе падения вертолета продолжается. #Камчатка #вертолет #trtнарусском