Депутат парламента республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с избирателями призвал российских граждан кланяться перед начальством, сообщает «Блокнот».

«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть – она от Бога», – сказал он на встрече с ветеранами труда в селе Сенур, которая прошла в июне. Известно о скандале стало только сейчас.

После этих слов участники мероприятия попросили рассказать народного избранника о том, что сделал лично он для села. «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал», – ответил парламентарий.

Позже помощница Кожанова Юлия Юрасова заявила изданию «Подъем», что неоднозначная фраза депутата была вырвана из контекста и что «данный скандал является предвыборной провокацией, которую проплатили конкуренты». По ее словам, политик якобы под властью подразумевал народ, который, согласно Конституции, является высшим носителем суверенитета России.

Владимиру Кожанову 60 лет, он является депутатом Государственного собрания региона с 2000 года. Ранее числился в Либерально-демократической партии России, однако два года назад вышел из партии.