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Задолженность россиян перед банками достигла почти ₽24 трлн
Долг российских граждан перед банками с начала года вырос на ₽2,4 трлн, достигнув ₽23,9 трлн (порядка $324,5 млрд) на 1 июля. При этом чистый отток капитала из РФ по итогам января-июля 2021 года составил $34,9 млрд
Задолженность россиян перед банками достигла почти ₽24 трлн
Фото: Reuters / Reuters
12 августа 2021 г.

Суммарная задолженность физических лиц перед российскими банками достигла к 1 июля с. г. ₽23,9 трлн (порядка $324,5 млрд), следует из отчета о долгах нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам, опубликованного на сайте Банка России.

Таким образом, долг населения с начала года вырос на ₽2,4 трлн с ₽21,5 трлн.

В мае сообщалось, что общая долговая нагрузка россиян на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.

Ранее Банк России опубликовал данныео чистом оттоке капитала из РФ, который по итогам января-июля 2021 года составил $34,9 млрд. Это на $0,4 млрд меньше чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за 2020 чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд, показав рост к 2019 году ($22,1 млрд) в 2,2 раза.

При этом регулятор подчеркивает, что «заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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