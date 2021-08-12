Суммарная задолженность физических лиц перед российскими банками достигла к 1 июля с. г. ₽23,9 трлн (порядка $324,5 млрд), следует из отчета о долгах нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам, опубликованного на сайте Банка России.

Таким образом, долг населения с начала года вырос на ₽2,4 трлн с ₽21,5 трлн.

В мае сообщалось, что общая долговая нагрузка россиян на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.

Ранее Банк России опубликовал данныео чистом оттоке капитала из РФ, который по итогам января-июля 2021 года составил $34,9 млрд. Это на $0,4 млрд меньше чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за 2020 чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд, показав рост к 2019 году ($22,1 млрд) в 2,2 раза.

При этом регулятор подчеркивает, что «заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами».