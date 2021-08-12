Двадцать семь членов Конгресса США направили госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором выразили озабоченность по поводу турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они требуют прекратить их экспорт, пишет Sabah.

В турецкой прессе отмечают, что авторы и поставившие свою подпись под обращением парламентарии в основном связаны с армянским и греческим лобби в Соединенных Штатах.

По мнению конгрессменов, турецкие дроны «дестабилизировали несколько регионов земного шара, в том числе в Южной Азии, на Кавказе, в Северной Африке, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, угрожая при этом интересам, союзникам и партнерам США».

«Турция заключила соглашения о продаже беспилотников Польше и Пакистану, а также обсуждает совместное производство ударных беспилотных летательных аппаратов и систем защиты от беспилотников с Россией и Пакистаном», – говорится в документе, где также конкретно указано, что турецкие БПЛА использовались в Азербайджане, Сирии и Ливии.

Ранее турецкие власти сообщили, что страна стала четвертым по величине производителем боевых беспилотников в мире. Анкара много лет реализует программу развития собственной военной индустрии в целях уменьшить зависимость от импорта западных вооружений.

Производимые компанией Baykar и прославившиеся на весь мир дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном.

По мнению многих военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в освобождение региона от 30-летней оккупации Ереваном, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.

После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне о покупке турецких БПЛА заявили в Марокко и Польше. Последняя стала первой страной, входящей в НАТО, которая выразила намерение использовать турецкие боевые беспилотники. В общей сложности речь идет о 24 дронах модели Bayraktar TB2 с полным оснащением – системами управления и разведки, а также логистическим и учебным пакетами.

В июне появилась информация о том, что минобороны Албании планирует приобрести боевые БПЛА у турецкой компании Baykar Defense на общую сумму €8,2 млн.

А в Украине ударные турецкие БПЛА уже испытали. В ходе этого упор был сделан на выполнение задач в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, которым в Киеве называют Россию.