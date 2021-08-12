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Панамский сухогруз раскололся на две части у берегов Японии
Сухогруз под флагом Панамы раскололся пополам после того, как сел на мель вблизи побережья японской префектуры Аомори. Известно, что судно массой около 40 тысяч тонн эксплуатировалось японской компанией. Все 21 член экипажа – граждане Китая и Филиппин – эвакуированы силами береговой охраны Японии. #Япония #сухогруз #панама
Панамский сухогруз раскололся на две части у берегов Японии / Others
12 августа 2021 г.
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