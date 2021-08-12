О том, что Саудовская Аравия готова купить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Абакан», российской прессе рассказали источники, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом. По их словам, между странами уже состоялся ряд предварительных консультаций и переговоров. В Москве уверяют, что соответствующая техника может избавить королевство практически ото всех озабоченностей в сфере безопасности, включая обстрелы тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами.

Источники российских СМИ проинформировали, что документация на «Абакан» уже на финальной стадии готовности: это рекламный паспорт и паспорт экспортного облика. Ожидается, что на запланированном на 22-28 августа в Московской области Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» «Абакан» будет представлен впервые в полном составе.

Необходимость Эр-Рияда в закупках называют очевидной: как отмечает «Газета.Ру», дальность обстрелов территории королевства тактическими баллистическими ракетами достигает 1 тыс. км, в то время как высота подъема траектории приближается к уровню в 260 км. «Возникает вопрос – что делать? Надеяться на ЗРК Patriot не приходится. Это многофункциональный комплекс, предназначенный для борьбы со всем спектром аэродинамических целей. Patriot, безусловно, обладает внушительным потенциалом, но, образно говоря, это не его профиль», – пишет издание.

Прикрыть нефтепром

Все проекты России с саудовской стороной в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) реализуются на базе нескольких документов, которые были подписаны осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Салмана. В частности, сторонами был заключен меморандум о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Однако на фоне регулярных обстрелов со стороны Йемена начала муссироваться тема, что Эр-Рияд может получить и С-400 «Триумф».

Эти слухи форсировала совершенная в ночь на 14 сентября 2019 года комбинированная атака на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco. Мишенью комплексной диверсии, организованной с территории Йемена, стал крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, который находится на востоке Саудовской Аравии. Ущерб был настолько сильным, что ситуация привела к сокращению добычи в стране вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

На этом фоне российское руководство с иронией предложило Эр-Рияду прикрыть свое небо ЗРС С-400. Выступая 16 сентября на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, президент Владимир Путин заявил, что саудовская сторона может обезопасить объекты своей нефтяной инфраструктуры «четырехсотками». «Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение», – отметил глава государства.

Отягчающие обстоятельства

Однако ситуацию для Эр-Рияда всегда осложнял риск американских экстратерриториальных санкций. Сейчас в двусторонних отношениях Саудовской Аравии и США царит более напряженная атмосфера: администрация Джозефа Байдена анонсировала «перекалибровку отношений», что предполагает привлечение королевства к ответственности за все нарушения в сфере прав человека и за дегуманизацию внешней политики. Это совпало с намерением американской стороны вывести комплексы Patriot из Саудовской Аравии, чтобы передислоцировать их в более нужные регионы.

Это не только разочаровало саудовский правящий дом, но и заставило его искать способ показать многовекторность своей дипломатии. В связи с этим, когда весной глава МИД России Сергей Лавров отправился в Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне, официальные лица в Эр-Рияде попытались выжать информационный максимум из контактов с министром, «слив» в арабскую прессу данные, что в Саудовской Аравии Лавров обсуждал именно интенсификацию ВТС и продажу С-400.

Призрачный интерес

Впрочем, все слухи вокруг усиления российско-саудовских оборонных связей традиционно заканчивались ничем. В разговоре с TRT на русском независимый военный эксперт Юрий Лямин заявил, что «Абакан» действительно пригодился бы Саудовской Аравии, если учесть, что ее система ПВО\ПРО за последние несколько лет показала серьезные проблемы даже с перехватом единичных и далеко не самых совершенных баллистических ракет с территории Йемена. Однако аналитик относится ко всем сообщениям об интересе Саудовской Аравии к российским вооружениям со скепсисом.

«Подобные сообщения регулярно появляются, но в итоге до твердых контрактов доходят единицы из них, поэтому общие объемы реального военно-технического сотрудничества России с Саудовской Аравией очень далеки от тех воздушных замков, которые любят рисовать в СМИ уже много лет, – заявил Лямин. – Надо не забывать, что США продолжают грозить санкциями за крупные покупки наших вооружений». В Эр-Рияде же хоть и могут быть недовольны некоторыми действиями администрации Байдена, но вряд ли захотят злить своих американских друзей, заключил аналитик.