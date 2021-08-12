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Турция берет на вооружение уникальную отечественную боевую бронированную машину
Боевая бронированная машина Pars IV 6x6 оснащена противобаллистической защитой. Она неуязвима для химического, биологического, радиоактивного и даже частично атомного оружия, а также мин и самодельных взрывных устройств. В ББМ имеются акустическая система оповещения с оружейными башнями, чувствительная к сверхзвуковым сигналам; активная технология ослепления и парные противотуманные минометы с углом обзора 360 градусов. В скором времени эта мощнейшая разработка компании FNSS по соглашению с Управлением оборонной промышленности Турции поступит на вооружение страны. #Турция #ParsIV6x6 #оборонпромТурции
Турция берет на вооружение уникальную отечественную боевую бронированную машину / Others
12 августа 2021 г.
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