Турция берет на вооружение уникальную отечественную боевую бронированную машину

Боевая бронированная машина Pars IV 6x6 оснащена противобаллистической защитой. Она неуязвима для химического, биологического, радиоактивного и даже частично атомного оружия, а также мин и самодельных взрывных устройств. В ББМ имеются акустическая система оповещения с оружейными башнями, чувствительная к сверхзвуковым сигналам; активная технология ослепления и парные противотуманные минометы с углом обзора 360 градусов. В скором времени эта мощнейшая разработка компании FNSS по соглашению с Управлением оборонной промышленности Турции поступит на вооружение страны. #Турция #ParsIV6x6 #оборонпромТурции