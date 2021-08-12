Британское издание Daily Mail опубликовало сделанную в 2019 году видеозапись, где сын действующего президента США Джо Байдена Хантер жалуется проститутке на кражу своего ноутбука.

На видео Байден-младший рассказывает жрице любви, что летом 2018 года 18 дней подряд веселился в Лас-Вегасе. Тратя по $10 тысяч за ночь, он перемещался с одной вечеринки на другую. В одну ночь он потерял сознание на очередной вечеринке, а очнувшись, обнаружил, что его ноутбук исчез.

Хантер Байден предположил, что компьютер могли украсть российские наркоторговцы, с которыми он проводил время. Он признался, что на ноутбуке присутствовали видеозаписи интимного характера.

Сын президента США предполагает, что россияне собирались его шантажировать. Daily Mail отмечает, что Байден-младший лишился уже трех компьютеров, на каждом из которых содержится конфиденциальная информация о его отце.

В мае стало известно, что отпрыск президента США употреблял наркотики вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Хантер Байден хвастался этим фактом в телефонном разговоре, запись которого хранилась на ноутбуке, который сын американского лидера оставил в ремонтной мастерской.