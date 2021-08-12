Китай резко сократил закупки российской рыбы в 2021 году, сообщили эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

За январь-апрель текущего года из РФ в КНР было поставлено 78,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это на 83% меньше, чем в тот же период годом ранее, указывают эксперты. Таким образом, доля Китая в российском экспорте рыбы сократилась с 67% до 15%.

Виной такому сокращению послужили введение Пекином жестких ограничений на ввоз российской рыбы из-за угрозы распространения COVID-19. Обнаружив следы коронавируса в замороженной российской рыбе, КНР в декабре закрыла для приема продукции из РФ несколько важнейших портов.

Китайский рынок был очень важен для производителей рыбы из России – он приносил более $3 млрд в год. Одновременно с этим, указывают эксперты Россельхозбанка, РФ на 99% (до 301,8 тысячи тонн) увеличила поставки в Южную Корею, которая и стала крупнейшим покупателем российской рыбы и морепродуктов с долей 58%. В прошлом году доля этой страны в российском рыбном экспорте составляла 22%.

Сейчас Южная Корея является лидером среди импортеров российской рыбы. Кроме того, Москве удалось найти новых покупателей и в Африке. Новыми направлениями для российских компаний рыбодобывающего сектора стали Кот-Д’Ивуар, Гана, Бенин, Того и Камерун. Экспорт в Нигерию вырос в 253 раза, до 21,1 тысячи тонн, эта страна занимает сейчас 4-е место среди крупнейших импортеров российской рыбы.