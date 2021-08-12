В российском Краснодаре по обвинению в вымогательстве у бизнесмена денег и недвижимости на сумму около 110 млн рублей задержан подполковник ФСБ Александр Кубрак, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, в 2013 году Кубрак потребовал от занимающегося торговлей электроэнергией предпринимателя Алексея Мирошникова платить ему 500 тысяч рублей в месяц, обещая покровительство и угрожая уголовным преследованием в случае отказа.

Уже через год аппетиты Кубрака выросли, а запрашиваемая им сумма увеличилась до 1 млн рублей. Мирошников передавал деньги чекисту через их общую знакомую, на которую также оформили долю в одной из компаний предпринимателя. С 2016 года Мирошников также передал Кубрак и его знакомым автомобили Audi a5, Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery, две квартиры и канализационную сеть, проходящую в Прикубанском округе Краснодара.

Канализацию, которая стоила около 70 млн рублей, предприниматель уступил еще одному представителю Кубрака за 2,7 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено после обращения Мирошникова в отдел собственной безопасности краевого управления ФСБ. Кубрака обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (статьи 286, 290 УК РФ).11 августа стало известно, что бывшего сотрудника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева обвиняют в особо крупном мошенничестве и взяточничестве. Среди обнаруженной у чекистов недвижимости – особняк в Италии, а также десятки земельных участков, домов, машино-мест и строений в России.