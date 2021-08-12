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Канаду уличили в незаконной продаже оружия Саудовской Аравии
Оттава своими поставками вооружений Эр-Рияду нарушает международное право, говорится в отчете правозащитных организаций Amnesty International Canada и Project Ploughshares. Они потребовали приостановить экспорт оружия
Канаду уличили в незаконной продаже оружия Саудовской Аравии
Канаду уличили в незаконной продаже оружия Саудовской Аравии / Others
12 августа 2021 г.

Канада нарушает международное право, поставляя оружие Саудовской Аравии, говорится в новом отчете правозащитных организаций Amnesty International Canada и Project Ploughshares.

В докладе под названием «Отсутствие достоверных доказательств» (No Credible Evidence) говорится, что поставки вооружений Саудовской Аравии нарушают обязательства Канады по Международному договору о торговле оружием, который Оттава ратифицировала в 2019 году.

Поставки канадского оружия в королевство могут быть использованы для совершения или содействия нарушениям международного гуманитарного права и прав человека, особенно в условиях продолжающегося конфликта в Йемене, утверждают правозащитники.

«В результате расследований и экспертных заключений было установлено, что экспорт канадского оружия в [Саудовскую Аравию] противоречит юридическим обязательствам Канады по договору о торговле оружием», – сказано в отчете.

Саудовская Аравия вмешалась в гражданскую войну в Йемене в 2015 году. Тогда Эр-Рияд и ОАЭ сформировали военную коалицию в попытке вернуть к власти президента Абд-Раббу Мансура Хади. Вмешательство саудовцев в войну привело к гуманитарному кризису в Йемене. Число жертв конфликта исчисляется сотнями тысяч, а несколько миллионов йеменцев оказались на грани голода.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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