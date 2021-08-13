Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска превышает норму почти в 20 раз, заявили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, ПДК оксида углерода превышает норму до 1,48 раза, взвешенных веществ – до 11,78 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 – до четырех раз, взвешенных частиц РМ-10 – до 19,6 раза, диоксида серы – до двух раз.

В Якутии продолжают действовать 168 природных пожаров, с ними борются более пяти тысяч человек. Площадь, которую охватил огонь, составляет свыше миллиона гектаров.

С 1 июля местным жителям запрещено посещать леса. 13 августа глава региона Айсен Николаев попросил предприятия сократить рабочий день или объявить выходной из-за ситуации с воздухом.

«Дым от пожаров негативно сказывается на самочувствии людей. Улучшение погоды завтра последует после обеда, поэтому прошу людей провести этот день дома», – сказал он. По словам Николаева, открыты будут только учреждения здравоохранения, аптеки и предприятия круглосуточного режима.

В результате сильного смога на реке Лене также отменили паромные рейсы, а местный аэропорт не принимает самолеты из-за плохой видимости.