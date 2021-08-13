В Центре исследований нанотехнологий Университета Билькент (UNAM) стартовало массовое производство системы под названием Diagnovir, которая с точностью в 99% за 10 секунд может диагностировать наличие у пациента COVID-19.

Для данного вида тестирования не нужно брать глубокие мазки, отмечают разработчики, – достаточно образцов из полости рта. Время от взятия материала до получения результата анализа составляет не более одной минуты.

«Наше устройство успешно распознает все штаммы, определенные на этот момент. Мы уверены, что оно и в будущем будет распознавать другие варианты», – рассказал гендиректор фирмы-производителя Эсин Акпынар.

Акпынар отметил, что новая технология одобрена Минздравом Турции. На данный момент эффективность Diagnovir оценивают официальные учреждения соседних стран и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В конце июня мы успешно провели первое крупномасштабное тестирование, взяв образцы у более 3 тыс. человек на выпускном студентов Билькента. Сотрудники ряда крупных компаний, вернувшиеся с отдыха, также прошли тестирование Diagnovir. Мы видим, что многие компании заинтересованы в нашей разработке. В то же время есть спрос из стран ближнего зарубежья, Европы и Америки», – сказал он.

Новый тест значительно облегчит функционирование общественных учреждений и мест массового скопления людей, в частности, аэропортов, школ, офисных центров и т. д.

Напомним, что в Ухане (китайская провинция Хубэй), где впервые был обнаружен коронавирус нового типа, недавно протестировали всех жителей – около 12 млн человек – в целях выявления новых случаев инфицирования.