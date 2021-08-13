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Экс-капитан гвардии из Люберец угнал самолет в Литве и продал его Ирану
Сергей Соколов угнал самолет из Литвы и продал его за ₽104 млн в Иране, при этом находясь в Подмосковье. Он обещал пригнать джет в Москву, если его отпустят на свободу
Экс-капитан гвардии из Люберец угнал самолет в Литве и продал его Ирану
Фото: АА / Others
13 августа 2021 г.

Бывший капитан гвардии Сергей Соколов, живущий в подмосковных Люберцах, вместе со своими подельниками угнал самолет из Литвы и позже продал его в Иране. Об удивительной афере сообщил Telegram-канал Mash.

В 2019 году экс-капитан зарегистрировал в Люберцах ООО «Тех Инновация» и взял в лизинг бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Позже Соколов подделал документы, по которым судно стало его собственностью. Затем он и его подельники поставили борт стоимостью ₽104 млн на учет и продали в Иран.

На Соколова завели уголовное дело по факту подделки документов и кражи. Капитан отказался признавать вину. По его словам, дело «экономическое», оно должно рассматриваться в гражданском порядке. Также предприимчивый россиянин пообещал пригнать самолет из Тегерана в Москву, если его выпустят.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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