Бывший капитан гвардии Сергей Соколов, живущий в подмосковных Люберцах, вместе со своими подельниками угнал самолет из Литвы и позже продал его в Иране. Об удивительной афере сообщил Telegram-канал Mash.

В 2019 году экс-капитан зарегистрировал в Люберцах ООО «Тех Инновация» и взял в лизинг бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Позже Соколов подделал документы, по которым судно стало его собственностью. Затем он и его подельники поставили борт стоимостью ₽104 млн на учет и продали в Иран.

На Соколова завели уголовное дело по факту подделки документов и кражи. Капитан отказался признавать вину. По его словам, дело «экономическое», оно должно рассматриваться в гражданском порядке. Также предприимчивый россиянин пообещал пригнать самолет из Тегерана в Москву, если его выпустят.