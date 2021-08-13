Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Территория смыслов» заявил, что ему «посчастливилось» работать вместе с бывшими руководителями Югославии, которых обвиняли в военных преступлениях.

Министр упомянул об этом, рассуждая о внутренних угрозах, которые в последние десятилетия привели к разложению общества и «приобрели основную опасность для любой страны».

«И это разложение идет, казалось бы, незаметно. К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали под Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри», – сказал Шойгу, возглавивший предвыборный список «Единой России» на предстоящих 19 сентября парламентских выборах.

79-летний Ратко Младич по прозвищу «боснийский мясник» руководил операцией в Сребренице в 1995 году, в ходе которой были убиты около 8 тыс. боснийских мусульман. Сейчас сербский генерал отбывает пожизненное заключение.

После оглашения пожизненного приговора Ратко Младичу Министерство иностранных дел России обвинило Гаагский трибунал в «продолжении политизированной и предвзятой линии» работы. Ведомство также осудило приговор Радовану Караджичу, который изначально получил 40 лет, а затем – пожизненный срок.

По версии МИД, Гаагский трибунал занимается строительством «мифа о единоличной ответственности сербского народа» за события на Балканах.

Ранее в Боснии и Герцеговине ввели уголовное наказание за отрицание геноцида в Сребренице. В июне с. г. официально события в мусульманском анклаве в 1995 году признаны геноцидом в Черногории. Подобное решение Международный суд ООН вслед за Международным трибуналом по бывшей Югославии принял в 2007 году.

Со своей стороны, о введении ограничений в отношении информации о событиях в Сребренице объявили Google и Twitter. 28 июля Канадский институт исследования геноцида направил запрос технологическим гигантам с просьбой запретить на их платформах контент, который «отрицает и искажает правду» о том, что произошло в Боснии в 26 лет назад.