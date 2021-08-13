Экстренное предупреждение о риске наводнений в Хиросиме

Японское метеорологическое агентство предупредило о сходе оползней и наводнениях в западной префектуре Хиросима. В этом и других регионах наблюдаются сильные дожди. Власти Японии уже объявили эвакуацию более трех миллионов человек. #Япония #Хиросима #тайфун