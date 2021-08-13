13 августа 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Экстренное предупреждение о риске наводнений в Хиросиме
Японское метеорологическое агентство предупредило о сходе оползней и наводнениях в западной префектуре Хиросима. В этом и других регионах наблюдаются сильные дожди. Власти Японии уже объявили эвакуацию более трех миллионов человек. #Япония #Хиросима #тайфун
Японское метеорологическое агентство предупредило о сходе оползней и наводнениях в западной префектуре Хиросима. В этом и других регионах наблюдаются сильные дожди. Из-за бушующего тайфуна «Лупит» власти Японии уже объявили эвакуацию более трех миллионов человек. / Others
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