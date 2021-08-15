Эрзурум – город Пушкина и бастионов

Этот небольшой городок на северо-востоке Турции вдохновил Пушкина написать целое произведение в жанре травелога. Он и сегодня поражает туристов своими многочисленными бастионами и природными достопримечательностями. Турецкий город Эрзурум специально для зрителей TRT на русском. #Пушкин #Эрзурум #Турция СМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЕО О ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО ТУРЦИИ: https://youtu.be/vPf8Tzf_Xcg - Турецкий город из сказок «Тысячи и одной ночи» https://youtu.be/za_fC4ZjxiM - Месопотамия – колыбель человеческой цивилизации. https://youtu.be/Y1oJwgb1MIE - Почему в древнем городе Мидьят все церкви похожи на крепости? https://youtu.be/oxiOh282EIo - Почему Месопотамия так манит туристов?