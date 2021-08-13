В Сирии обнаружен массовый крематорий, используемый силами Башара Асада для захоронения тел противников режима, пишет Zaman Al-Wasl.

Издание опубликовало видеозаписи того, как силы Асада сжигают останки задержанных в очаге восстания против режима – провинции Дераа. Каждый день уничтожалось около сотни тел.

Обгоревшие тела были захоронены в братских могилах в период с 2011 по 2013 год недалеко от города Аль-Масмия в провинции Дераа. Источники Zaman Al-Wasl указывают, что, большинство задержанных режимом Асада умерли от пыток или были казнены. Трупы подвергнутых пыткам и казненных заключенных были доставлены на грузовиках к братским могилам в пустыне, где представители спецслужб облили их топливом и подожгли.

Видеозапись, которая содержит изображения преступлений режима Асада, была опубликована на YouTube, однако вскоре была удалена сайтом из-за того, что она противоречит принципам сообщества.

​​​​​​​Сожжение трупов задержанных может объяснить исчезновение десятков тысяч сирийских граждан, выступавших против режима Асада. Сирийская сеть по правам человека сообщала, что с начала восстания против сирийского режима в 2011 году было арестовано или исчезло около 100 тысяч граждан страны.

О бессчетном числе преступлений режима Асада против сирийского народа за время гражданской войны говорят многие правозащитники, журналисты, активисты и те, кто побывал в застенках тюрем и чудом выжил. Так, в феврале в ходе слушаний в суде по делу полковника сирийской разведки Анвара Раслана и прапорщика Ияда Аль-Гариба стало известно, что силы режима заживо хоронили противников Асада. Факты преступлений подтверждаютсяи российскими правозащитниками – в апреле был опубликован доклад, созданный на основе более чем 150 интервью со свидетелями и пострадавшими сирийцами, которые бежали от войны в Ливан, Иорданию, Турцию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Россию.