ТУРЦИЯ
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В Стамбуле вновь полномасштабно заработал Большой базар
Один из самых популярных аттракционов для любителей шоппинга открылся после окончания ремонтных работ. Для посещения открыта и крыша базара
В Стамбуле вновь полномасштабно заработал Большой базар
В Стамбуле вновь полномасштабно заработал Большой базар / Others
13 августа 2021 г.

В Турции после окончания ремонтных работ вновь полномасштабно заработал Большой базар Стамбула, сообщает TÜRSAB TV.

Председатель регионального представительства TÜRSAB в Стамбуле Фатих Гюркан Озджан сообщил, что крыша базара была закрыта для посещения на время проведения ремонтных работ. Теперь, когда работы завершены, на крыше будут проводиться экскурсионные туры, указал Озджан.

Большой базар занимает несколько кварталов в старой части Стамбула. На площади в 30 700 м² расположены 66 улиц и более 4 тысяч магазинов. До пандемии COVID-19 базар посещало до полумиллиона человек в сутки.

Ранее TRT на русском писал о полезных приложениях для самостоятельного путешествия по Стамбулу: KarDes с короткими маршрутами для прогулок по Стамбулу, рассчитанных на 40-45 минут, Flot.app для быстрой аренды лодок и др.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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