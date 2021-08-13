В Турции после окончания ремонтных работ вновь полномасштабно заработал Большой базар Стамбула, сообщает TÜRSAB TV.

Председатель регионального представительства TÜRSAB в Стамбуле Фатих Гюркан Озджан сообщил, что крыша базара была закрыта для посещения на время проведения ремонтных работ. Теперь, когда работы завершены, на крыше будут проводиться экскурсионные туры, указал Озджан.

Большой базар занимает несколько кварталов в старой части Стамбула. На площади в 30 700 м² расположены 66 улиц и более 4 тысяч магазинов. До пандемии COVID-19 базар посещало до полумиллиона человек в сутки.

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