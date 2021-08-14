ПОЛИТИКА
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Соцсети удалят контент, отрицающий геноцид в Сребренице
Google и Twitter вводят ограничения в отношении информации о событиях в Сребренице. 28 июля Канадский институт исследования геноцида направил запрос технологическим гигантам с просьбой запретить на их платформах контент, который «отрицает и искажает правду» о том, что произошло в Боснии в 1995 году. #Сребреница #геноцид #TRTнарусском
Соцсети удалят контент, отрицающий геноцид в Сребренице / Others
14 августа 2021 г.
Истории
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