Соцсети удалят контент, отрицающий геноцид в Сребренице

Google и Twitter вводят ограничения в отношении информации о событиях в Сребренице. 28 июля Канадский институт исследования геноцида направил запрос технологическим гигантам с просьбой запретить на их платформах контент, который «отрицает и искажает правду» о том, что произошло в Боснии в 1995 году. #Сребреница #геноцид #TRTнарусском