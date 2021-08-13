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Москвичи принялись разорять клумбы возле Кремля
Жители российской столицы рвут гортензии в Александровском саду возле Кремлевской стены. За это можно получить тюремные сроки
Москвичи принялись разорять клумбы возле Кремля
Москвичи принялись разорять клумбы возле Кремля / Others
13 августа 2021 г.

В Москве разорили клумбы с гортензиями в Александровском саду у Кремлевской стены, видеозапись с оборвавшими цветы женщинами опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Портал «Москва.ру» напоминает, что действие происходит прямо под стенами Кремля, где все пространство усеяно камерами.

«Действительно много отломанных цветов. Это почти не заметно с расстояния, но если близко подойти, то торчащие палочки очевидны», – заявил изданию один из прохожих, заметивший полысевшие кусты гортензий.

На сайте прокуратуры Москвы сообщается, что если цветы с клумбы сорваны или выкопаны тайно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом и на сумму больше 2,5 тысячи рублей, то это расценивается как кража. За совершение кражи грозит лишение свободы до двух лет, уголовная ответственность за такой проступок наступает с 16 лет.

В апреле TRT на русском писал, как местные жители «отремонтировали» разрушающийся памятник генералу Дмитрию Дохтурову в Смоленске с помощью скотча. Это был не первый случай «восстановления» монументов скотчем гражданами России при бездействии коммунальных служб – месяцем ранее таким же способом был «отремонтирован» памятник воинской доблести в городе Миллерово Ростовской области. Поврежденную вандалами стелу обмотали клейкой лентой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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