Убивший сотрудника ФСИН 43-летний заключенный курганской колонии №2 Александр Литвинов принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов самопровозглашенной ДНР, пишет Znak.com.

Как отмечается, утром 12 августа администрация колонии узнала о готовящемся побеге нескольких заключенных. Сотрудники ФСИН пришли с обыском в швейный цех колонии, зная, что бежать собирались осужденный за убийство бывший боевик ДНР Литвинов и двое других заключенных.

Прапорщик внутренней службы Дмитрий Беженар обнаружил Литвинова на чердаке над швейным цехом, а заключенный вонзил ему заточку в грудь. На крик раненого прапорщика на чердак явился начальник отдела безопасности колонии Станислав Кононыхин, которому Литвинов тоже нанес несколько ударов заточкой (от полученных ранений Кононыхин позже скончался).

После этого воевавший на стороне пророссийских властей в Украине Литвинов стал забрасывать самодельными гранатами других сотрудников колонии и поджег опилки, складированные на промзоне. Прибывшую пожарную машину он забросал коктейлями Молотова, а на призывы сдаться он ответил отказом. Позже Литвинов был ликвидирован. В колонии был найден схрон, из которого изъяли 34 самодельные гранаты, коктейли Молотова и самодельное ружье.

Выяснилось, что Литвинов участвовал в боевых действиях в Донбассе, откуда был родом. «Вроде бы с Макеевки. Воевал, был сапером-подрывником. Потом выехал на ПМЖ в Россию», – сообщил изданию собеседник из числа воевавших сепаратистов на юго-востоке Украины.

В курганской колонии №2 Литвинов отбывал 19-летний срок за убийство пожилой женщины, работавшей страховым агентом компании «Росгосстрах». Преступление было совершено 24 декабря 2017 года в селе Красный Уралец Юргамышского района Курганской области. По версии следствия, нападавший избил страховщицу твердым тупым предметом, а потом задушил проводом от зарядного устройства мобильного телефона. Убийца снял с жертвы золотые украшения и забрал имевшиеся при ней деньги. Тело жертвы преступник вывез на санях в ближайший лес и там закопал в снегу. Своей вины Литвинов, однако, не признавал.