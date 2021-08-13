Издание Znak.com составило рейтинг самых богатых и самых бедных кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, баллотирующихся от партии «Единая Россия».

Возглавляет список баллотирующийся в Госдуму по списку региональной группы № 4 (Калининградская область) экс-депутат Законодательного собрания Калининградской области Андрей Горохов. Его доход составляет 18,7 млрд рублей. В собственности Горохова есть две квартиры в Калининградской области, одна – в Австрии, нежилые здания и помещения в Калининградской области и Москве, жилое здание в Австрии и место в подземном гараже.

Вторым в списке богачей идет 72-летний Леонид Симановский, который выдвигается в Думу по региональной группе № 15 (Самарская область). Он отчитался о 7 млрд рублей дохода. Также он задекларировал два земельных участка и жилой дом в Московской области, два автомобиля марки Mercedes-Benz, прицеп и два судна марок Buster L и North Silver Pro 610 Fish.

Тройку лидеров замыкает генеральный директор Новоангарского обогатительного комбината, президент футбольного клуба «Алания» Владимир Гуриев, который баллотируется в Госдуму от «Единой России» по региональной группе № 35 (Северная Осетия–Алания). В собственности у Гуриева 30 земельных участков в Красноярском крае общей площадью почти 160 тысяч квадратныз метров, еще есть три дома и две квартиры, а также 16 нежилых помещений в Северной Осетии и Красноярском крае. У Гуриева есть три автомобиля: Mercedes-Benz, Porsche и некий автомобиль «М» 1961 года выпуска. Его доход составляет 4,3 млрд рублей.

На четвертой строчке с доходом в 1,8 млрд рублей идет депутат Воронежской областной думы Александр Князев. Он владеет 147 земельными участками в Воронежской области, жилым домом в этом же регионе, квартирой в Ставропольском крае, 23 зданиями, гаражом, домом, плотиной, складом и объектом незавершенного строительства. Судя по декларации, Князев любит не только землю, но и транспортные средства, ведь у него есть 266 штук. В собственности Князева есть десять автомобилей Mercedes-Benz, Infiniti, Ford, Volkswagen, Lada. Также он владеет грузовиками, прицепами и тракторами.

Замыкает пятерку лидеров депутат Госдумы Ирек Богуславский. Его доход – 1,5 млрд рублей. За 14 лет в думе он не произнес ни слова, став соавтором 36 законов. В собственности депутата, судя по декларации, нет ничего: ни квартир, ни машин, ни земельных участков.

Самым бедным кандидатом от «Единой России» оказался заместитель председателя Кронштадтского отделения Всероссийского общества инвалидов Иван Алексеев, выдвинутый по петербургскому списку. Его доход – 202 рубля 68 копеек, на счетах – чуть более 5 тысяч рублей. Из собственности – только автомобиль Fiat 2010 года.

На втором месте идет лидер нижнетагильской «Молодой гвардии» (молодежное крыло «Единой России») Дмитрий Арды, задекларировавший доход в 7 тысяч рублей, менее 6 тысяч рублей на счетах и квартиру в Свердловской области площадью 31,7 кв. м.

Хакасский представитель «Единой России», фермер Максим Аткнин отчитался о 53 тысячах рублей дохода и около 2 тысяч на счетах. В республике у него два земельных участка общей площадью около 100 гектаров и трактор «Беларус-82.1». Чемпион мира по самбо Виталий Уин из Алтая отчитался о доходе в 193 тысячи рублей и никакого имущества не задекларировал. О доходе в 200 тысяч рублей сообщил индивидуальный предприниматель Илья Аникеев, выдвинутый в Приморском крае. Также у него есть квартира (41 квадратный метр), мотоцикл V-Star и автомобиль Lexus.

Из наиболее медийных кандидатов в Госдуму от «Единой России» самый высокий доход задекларировалспикер парламента Вячеслав Володин – почти 744 млн рублей. В собственности у него есть два земельных участка, два гостевых дома, очистные сооружения, теплица, нежилые постройки и жилой дом в Подмосковье, квартира и гараж в Москве.

Заместитель Володина Петр Толстой задекларировал 6,3 млн рублей дохода. В собственности Толстого – девять земельных участков (восемь – в Волгоградской области, один – в Московской). В Волгоградской области у него есть два жилых дома, как и в Подмосковье. Также Толстой задекларировал автомобили Toyota Highlander и Toyota Land Cruiser и два катера.

Другой заместитель Володина – Ирина Яровая – отчиталась о доходах почти в 50 млн рублей. Около 42 млн рублей лежат на счетах Яровой в банках. Среди источников доходов Яровой можно встретить не только Госдуму, но и Сбербанк, и даже Генеральную прокуратуру. За что именно Яровая получила деньги в надзорном ведомстве, в декларации не уточняется. Судя по документам, Яровая не владеет никакой недвижимостью, машин у нее тоже нет.

​​​​​​​Министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавивший федеральный список партии, заработал за год 82 млн рублей. В собственности у него – два земельных участка, жилой дом, гараж и мастерская в Подмосковье, а также квартира в Тыве.

Вошедший в федеральную пятерку партии на выборах министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитался о доходе в 45,5 млн рублей. Доходы он получает как по основному месту работы, так и в Пенсионном фонде РФ. В Московской области у Лаврова есть земельный участок, дом и гараж, в Москве – квартира и гараж. При этом у него нет ни одного транспортного средства.

Сотрудница RT Мария Бутина задекларировала 65,2 миллиона рублей годового дохода. Одним из источников она указала гражданина США Патрика Бирна, который признался, что во время романа с россиянкой он передавал данные о ней ФБР. Кроме того, Бутина задекларировала доходы от телекомпании НТВ и АНО «ТВ-Новости» – юридического лица телеканала RT. Также за последний год Бутина получала деньги со счетов в Альфа-банке и «Альфа-Капитале», БКС Банке и банке «Восточный экспресс». Бутина также внесла в декларацию облигации 34 компаний из США, Мексики, Индонезии, Испании и Великобритании на сумму более 24 миллиона рублей.

Согласно декларации, на банковских счетах экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая лежит 313,08 тысячи рублей. Он владеет земельным участком в Московской области площадью 2,3 тысячи квадратных метров и долей участка в Ростовской области площадью 351,3 тысячи кв. м. Кроме того, Бородай задекларировал две квартиры и два нежилых помещения в Москве, а также два автомобиля Lexus 2021 и 2004 годов выпуска.