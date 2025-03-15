Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TV100 прокомментировал текущие события, включая переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Фидан выразил надежду, что соглашение приведет к второму этапу перемирия и установлению прочного мира. Однако он подчеркнул, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не заинтересован в устойчивом урегулировании.

«Мы знаем, что в сознании Нетаньяху нет места для прочного мира. И это видит не только Турция, но и весь мир. Он даже не скрывает этого, прямо заявляя и намекая на свои намерения. Мы наблюдаем, как Нетаньяху и Израиль столкнулись с «опьянением силой», — заявил глава МИД.

Фидан выразил надежду на скорейшее прекращение страданий палестинцев и отметил, что Анкара активно обсуждает этот вопрос с арабскими странами, Организацией исламского сотрудничества и европейскими государствами.

Министр напомнил, что в Джидде был одобрен план восстановления Газы, но Израиль противится любым инициативам, направленным на помощь палестинцам и обеспечение их дальнейшего проживания в регионе.

«Израиль проводит политику насильственного опустошения региона. Из-за отсутствия международной воли для противодействия этому, он продолжает злоупотреблять ситуацией», — подчеркнул Фидан.