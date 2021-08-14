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Эксклюзив: Кадры с места катастрофы Бе-200 в турецкой провинции Кахраманмараш
Самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе Алмалы, сообщает Минобороны России. На борту находились 5 российских военнослужащих и три гражданина Турции. Выживших в катастрофе нет. #Бе-200 #крушение #Кахраманмараш
Эксклюзив: Кадры с места катастрофы Бе-200 в турецкой провинции Кахраманмараш / Others
14 августа 2021 г.
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