Эксклюзив: Кадры с места катастрофы Бе-200 в турецкой провинции Кахраманмараш

Самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе Алмалы, сообщает Минобороны России. На борту находились 5 российских военнослужащих и три гражданина Турции. Выживших в катастрофе нет. #Бе-200 #крушение #Кахраманмараш