ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Борис Джонсон: Европа паникует как безголовая курица
Британский экс-премьер заявил, что европейцы ошибочно интерпретируют действия Трампа и его администрации в вопросе российско-украинской войны
Борис Джонсон: Европа паникует как безголовая курица
boris johnson / AP
14 февраля 2025 г.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил европейских союзников Украины в бездумной панике — ведущих себя словно «обезглавленные курицы». Он призвал их «взять себя в руки и усилить оборонные расходы».

В интервью GB News из Мюнхена Джонсон заявил, что страны Европы неправильно интерпретируют сигналы из Вашингтона. Он отметил, что Трамп и министр обороны США Пит Хегсет не «предают Украину» и не отказываются от её поддержки.

«Они говорят, что Украина должна оставаться суверенной и процветающей страной. Они заявляют, что [президент РФ Владимир] Путин не должен победить. Они подчеркивают, что продолжат поддерживать Украину», — пояснил экс-премьер.

После ухода с поста главы британского правительства в 2022 году Джонсон регулярно посещает США, лоббируя поддержку Киеву среди ведущих республиканцев. Он встречался с Трампом в ходе съезда Республиканской партии в июле прошлого года.

Джонсон также поддержал требование Трампа к европейским странам нарастить расходы на оборону. По его словам, американцы избрали Трампа с мандатом «требовать выгоду от союзников». При этом он подчеркнул, что Великобритания, хоть и управляемая лейбористами (Джонсон — их консерватор), должна подать пример.

«Трамп пытается сказать европейцам, нам, британцам и всем остальным: возьмите себя в руки и начните действовать», — заявил он.

Он также отверг обвинения в том, что администрация Трампа занимается «умиротворением» Путина, инициируя переговоры с Кремлем. По мнению Джонсона, Трамп не может позволить себе «хаотический крах Украины», поражение Владимира Зеленского и «полное унижение НАТО и Запада», поскольку такой сценарий оставил бы пятно на его политическом наследии.

Бывший премьер уверен, что у Украины по-прежнему есть шанс на вступление в НАТО, несмотря на заявления Хегсета о том, что это исключено: «Страна не может быть суверенной, если ей запрещают решать, вступать ли ей в НАТО».

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