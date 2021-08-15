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«Сарай-Бату» – средневековый город в Астраханской области
Попасть в средневековый город в XXI веке можно, приехав в Астраханскую область. Здесь, в Харабалинском районе, работает культурно-исторический центр «Сарай-Бату». Именно на этом месте когда-то находилась одноименная столица Золотой Орды. Центр создали в 2010 как декорации для фильма. По окончании съемок его решили не разрушать, а оставить в качестве достопримечательности.
«Сарай-Бату» – средневековый город в Астраханской области / Others
15 августа 2021 г.
Истории
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