«Сарай-Бату» – средневековый город в Астраханской области

Попасть в средневековый город в XXI веке можно, приехав в Астраханскую область. Здесь, в Харабалинском районе, работает культурно-исторический центр «Сарай-Бату». Именно на этом месте когда-то находилась одноименная столица Золотой Орды. Центр создали в 2010 как декорации для фильма. По окончании съемок его решили не разрушать, а оставить в качестве достопримечательности.