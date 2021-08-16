Россия допускает признание режима «Талибан» в Афганистане
ПОЛИТИКА
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Россия допускает признание режима «Талибан» в Афганистане«Посмотрим, как режим будет себя вести», – ответили в МИД РФ на вопрос о возможности признания нового руководства Афганистана. В данный момент российское посольство в Кабуле уже охраняют талибы
Фото: Reuters / Reuters
16 августа 2021 г.

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов не исключает признания Кремлем режима движения «Талибан», но пока Москва не будет с этим спешить.

«Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», – приводит его слова ТАСС.

Кабулов рассчитывает на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством Афганистана.

«Я не только надеюсь – я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется», – добавил спецпредставитель.

Директор второго департамента Азии МИД РФ также сообщил, что с 16 августа он будет контактировать по телефону с представителями движения «Талибан».

В то же время во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России в Кабуле.

По словам дипломатов, российская дипмиссия продолжает работать в Кабуле в спокойном режиме, а посол России Дмитрий Жирнов обсудит 17 августа с представителем организации обеспечение внешней охраны и безопасности посольства.

«Они (талибы – прим.) определили ответственных лиц от движения талибов за обеспечение безопасности районов Кабула, и у посла будет встреча с таким координатором, с которым [он] обсудит обеспечение внешней охраны и безопасности нашего дипломатического представительства», – рассказал Кабулов о предстоящей встрече.

Представители «Талибана» гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран, отметили в МИД РФ.

Посол РФ вКабуле Дмитрий Жирнов заявил, что внешний периметр посольства вместо бежавших военных уже охраняют талибы, которые «еще раз подтвердили, что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет».

15 августа члены «Талибана» вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. В тот же день они заняли президентский дворец и большинство госучреждений.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в Таджикистан, откуда направился в Ташкент – по его словам, он пошел на этот шаг, чтобы избежать кровопролития. В своем видеообращении он посоветовал жителям страны не выходить из дома. Правда, в Узбекистане и Таджикистане пока не подтверждают нахождение Гани на своей территории.

В «Талибане» заявили, что никакого временного правительства сформировано не будет, и они намерены взять всю полноту власти в свои руки.

Движение объявило о намерении спустя 20 лет воссоздать Исламский Эмират Афганистан – так называлось частично признанное государство на территории республики под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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