Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов не исключает признания Кремлем режима движения «Талибан», но пока Москва не будет с этим спешить.

«Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», – приводит его слова ТАСС.

Кабулов рассчитывает на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством Афганистана.

«Я не только надеюсь – я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется», – добавил спецпредставитель.

Директор второго департамента Азии МИД РФ также сообщил, что с 16 августа он будет контактировать по телефону с представителями движения «Талибан».

В то же время во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России в Кабуле.

По словам дипломатов, российская дипмиссия продолжает работать в Кабуле в спокойном режиме, а посол России Дмитрий Жирнов обсудит 17 августа с представителем организации обеспечение внешней охраны и безопасности посольства.

«Они (талибы – прим.) определили ответственных лиц от движения талибов за обеспечение безопасности районов Кабула, и у посла будет встреча с таким координатором, с которым [он] обсудит обеспечение внешней охраны и безопасности нашего дипломатического представительства», – рассказал Кабулов о предстоящей встрече.

Представители «Талибана» гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран, отметили в МИД РФ.

Посол РФ вКабуле Дмитрий Жирнов заявил, что внешний периметр посольства вместо бежавших военных уже охраняют талибы, которые «еще раз подтвердили, что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет».

15 августа члены «Талибана» вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. В тот же день они заняли президентский дворец и большинство госучреждений.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в Таджикистан, откуда направился в Ташкент – по его словам, он пошел на этот шаг, чтобы избежать кровопролития. В своем видеообращении он посоветовал жителям страны не выходить из дома. Правда, в Узбекистане и Таджикистане пока не подтверждают нахождение Гани на своей территории.

В «Талибане» заявили, что никакого временного правительства сформировано не будет, и они намерены взять всю полноту власти в свои руки.

Движение объявило о намерении спустя 20 лет воссоздать Исламский Эмират Афганистан – так называлось частично признанное государство на территории республики под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле.