Сотни афганцев пытались улететь из страны после захвата власти талибами

Сотни жителей Афганистана направились в столичный аэропорт в попытках покинуть страну после захвата власти талибами. После эвакуации нескольких дипмиссий и президента Афганистана небо над Кабулом закрыли для перелетов. Сотни отчаявшихся афганцев безуспешно пытались попасть на любой рейс. #Афганистан #хаос #аэропорт