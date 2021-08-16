16 августа 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Сотни афганцев пытались улететь из страны после захвата власти талибами
Сотни жителей Афганистана направились в столичный аэропорт в попытках покинуть страну после захвата власти талибами. После эвакуации нескольких дипмиссий и президента Афганистана небо над Кабулом закрыли для перелетов. Сотни отчаявшихся афганцев безуспешно пытались попасть на любой рейс. #Афганистан #хаос #аэропорт
Сотни афганцев пытались улететь из страны после захвата власти талибами / Others
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