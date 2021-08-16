Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) обнародовала архивные материалы, в которых говорится о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году, сообщают РИА «Новости».

Помимо данных документов ФСБ рассекретила протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных с 1945 года до декабря 1949-го.

На одном из них генерала ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры о том, что осенью 1944 года тот в устной форме доложил Ямаде о потенциальном применении бактериологической бомбы «системы Исии».

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», – сказал Ямада.

Система была названа в честь японского микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии, который руководил отрядом № 731 Квантунской армии. У нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба должна была взорваться на высоте 50-100 м, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Как следует из протоколов допросов Ямады и других военнопленных, в 1944 году руководство Квантунской армии распорядилось увеличить производство «бактериологической массы». 731-й и 100-й отряды армии вели опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены.

Большинство зараженных умирали, тех, кто выздоравливал, вновь подвергали опытам. Всего в ходе экспериментов, по словам сотрудников отряда, погибли около 3 тыс. человек.

Генерал Императорских вооруженных сил Японии Отодзо Ямада был главнокомандующим Квантунской армией с 1944 года. В 1949-м он стал участником Хабаровского процесса – суда над японскими военными, причастными к разработке бактериологического оружия.

В декабре 1949 года Военный трибунал Приморского военного округа установил, что он руководил деятельностью по подготовке бактериологической войны и приговорил Ямаду к 25 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. 12 марта 1950 года Отодзо был доставлен в лагерь N48 в Чернцах.

Сиро Исии был арестован американцами в 1945 году. В 1946-м власти США предоставили ему иммунитет от преследования в обмен на данные об исследованиях биологического оружия, в итоге Исии избежал наказания. Он умер в 1959 году.

Ранее ФСБ РФ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР. В частности, ведомство обнародовало протокол допроса Отодзо Ямады, из которого следует, что в 1938 году генерал отдал приказ, который «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза».