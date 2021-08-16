Источники минеральной воды в Северо-Кавказском федеральном округе РФ находятся под угрозой, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, эксплуатация кавказских скважин происходит с огромными нарушениями, а охраняемая территория застраивается.

Специалисты Росприроднадзора обнаружили сотни нарушений на 66 скважинах и 16 месторождениях, в том числе Ессентукском, Кисловодском, Пятигорском.

«У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн», – цитируют главу ведомства «Известия».

Радионова добавила, что многие из скважин имеют уже скорее историческую ценность, а не практическую, причем из 22 скважин, построенных до войны, половину эксплуатируют, но не модернизируют, что снижает качество воды.

Восемь из обследованных скважин созданы в период между 1861 и 1894 годами, с тех пор они не модернизировались.

В Росприроднадзоре считают, что проблемы на Кавказских Минеральных Водах возникли из-за роста антропогенной нагрузки на грунт, в частности – из-за массовой застройки территорий. По мнению Радионовой, источники нуждаются в более сильной охране.

Эксперты же полагают, что оснований для паники нет, подтвердив при этом, что застройка – один из главных факторов, способствующих загрязнению минеральных вод.

Кандидат геолого-минералогических наук Алексей Маслов заявил изданию, что предрекать минеральным водам уничтожение не совсем верно – сами воды не деградировали, загрязнен лишь верхний горизонт, и это не необратимый процесс.

Однако контролировать происходящее в регионе необходимо, предупредил эксперт.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар придерживается другого мнения: проблема источников серьезнее, чем кажется. Из-за слишком активного использования они начинают иссякать, указал он.

Ранее стало известно о том, что стоимость мегапроекта по развитию Кавминвод до 2030 года выросла на ₽8 млрд, составив ₽48 млрд. Его дополнили трассой, которая соединит курорт с черноморским побережьем Кавказа. На данный момент программа включает 50 мероприятий и 26 инвестпроектов.