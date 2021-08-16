США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, говорится в заявлении Минторга США.

В пояснении к документу сказано, что расследование запущено в ходе антидемпингового анализа поставок жидкого азотного удобрения – карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России.

«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании – прим.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы проанализировать вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», – говорится в комментарии американского Минторга.

Ведомство ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к государству с рыночной экономикой. В законе зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну как нерыночную.

Перечень из шести критериев следующий:

1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран;

2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом;

3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранном государстве;

4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства;

5) степень госконтроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска;

6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. В соответствующем заявлении Минторга США тогда говорилось, что это решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие».

Бывший тогда министром экономического развития и торговли Герман Греф, комментируя решение, отмечал: по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе «металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров».

Статус рыночной экономики важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.

В случае если экономика считается нерыночной, в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство «в третьих странах», в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги, производители удобрений).

Если Соединенные Штаты применяют против страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, то она может попробовать доказать, что торгует на конкурентных условиях, и отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли. Это значит, что российские экспортеры, против которых вводятся антидемпинговые меры, имеют право обжаловать действия Вашингтона.

В списке США со статусом нерыночной экономики находятся 11 стран. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.