США восстановят в ФРГ артиллерийское командование времен холодной войны
ПОЛИТИКА
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США восстановят в ФРГ артиллерийское командование времен холодной войныВашингтон расширяет свое присутствие в Европе, опасаясь «становящейся все более агрессивной России»
Фото: АА / Others
16 августа 2021 г.

Командование сухопутных сил США в Европе и Африке сообщило о планах размещения в Германии нового подразделения – межвидовой оперативной группы (Multi-Domain Task Force, MDTF), пишет Stars and Stripes.

Новую экспериментальную группу планируется развернуть к октябрю в городке Майнц-Кастеле под Франкфуртом. Руководить группой будет создаваемое вновь специальное командование – 56-е командование полевой артиллерии, которое возглавит двухзвездный генерал Стивен Мараниан.

Уточняется, что помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в группу войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве.

В оснащение войдут наиболее современные ударные системы, в том числе те, которые сейчас только находятся в разработке.

По мнению издания, «это очередной шаг вперед для военного присутствия» США в Европе, которое в последние годы расширилось из-за «опасений становящейся все более агрессивной России».

Stars and Stripes напоминает: в годы холодной войны именно 56-е артиллерийское командование отвечало за эксплуатацию ядерных ракет средней дальности Pershing II – одного из символов «кризиса евроракет» между НАТО и СССР.

В марте 2019 года стало известно о том, что Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу Assault Breaker времен холодной войны по сдерживанию России в Европе.

Президент России Владимир Путин в том же году предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а в 2020-м обновил свое предложение, заявив о готовности сделать мораторий верифицируемым.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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