Совет безопасности ООН запланировал на 16 августа экстренное заседание по Афганистану для того, чтобы выработать единую оценку тому, что произошло в результате стремительного и не столь ресурсоемкого наступления «Талибана» на Кабул. Соответствующая дискуссия была инициирована и на национальном уровне властями тех западных государств, которые входили в состав иностранной коалиции, помогавшей Кабулу. Более того, 16 августа стало днем начала нового и, вероятно, решающего раунда межафганских переговоров в Дохе о судьбе Афганистана.

Президент Ашраф Гани в спешке покинул страну, не сделав ни одной попытки публично артикулировать свою позицию, однако его ближайшее окружение, некогда представлявшее собой политическую оппозицию, попыталось выторговать у талибов место в новой конфигурации власти. В частности, в Кабуле был создан координационный совет, в который вошли Абдулла Абдулла, Хамид Карзай и Гульбеддин Хекматияр. Целью структуры стало «предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей», а также «управление делами, связанными с мирной передачей власти».

Проваленная эвакуация

Сообщения о смене власти спровоцировали массовую панику среди простых афганцев и иностранного персонала. В связи с этим единственный транспортный узел, который оставался под контролем натовских сил, – международный аэропорт Кабула – оказался переполнен.

Обстановка накалилась до такого предела, что желающие уехать выбегали на летное поле, пытаясь уцепиться за шасси и фюзеляж взлетающих американских самолетов. Есть сообщения о погибших. Они накладываются на свидетельства, что американцы открывают огонь, чтобы отпугнуть афганцев.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Билл Роджио, который некогда консультировал командование канадской миссии в Афганистане, заметил, что администрации президента Джо Байдена нужно было сохранить в рабочем состоянии военный аэродром в Баграме, чтобы провести процесс эвакуации максимально безопасно. Кроме того, по его словам, вывоз американского посольства в Афганистане должен был состояться не позже, чем месяц назад, чтобы не создавать такую ситуацию на местах.

Не исключено, что раньше США должны были задуматься и о привлечении к процессу турецкого руководства: Вашингтон оказался слишком медлительным с консультациями по поводу обеспечения безопасности кабульского аэропорта.

Российские сплетни

Некоторые международные игроки с трудом скрывали свое удовлетворение той ситуацией, в которой оказались сотрудничавшие с США силы. На уровне неназванного источника посольство России в Кабуле публично смаковало подробности бегства Гани из республики.

«Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле», – растиражировало агентство ТАСС высказывания некого дипломата.

В то же время появились высказывания посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, который выразил недовольство тем, как западные СМИ освещают ситуацию в Афганистане. «Там у них такая особенность, у журналистов, они же работают на кассу, нужно горяченькое. Поэтому, естественно, и телевидение, и газеты отличаются из всего сделать сенсацию, какой-то триллер. Поэтому освещение неадекватное», – сказал глава дипмиссии, не найдя ничего лучше, как привести в качестве аргумента тот факт, что некоторое время он работал в США и знает ситуацию.

Москва сразу взяла решительный курс на сотрудничество с талибами. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что члены движения «взяли под охрану» периметр посольства РФ.

Ошибка или сознательный ход

В непубличных беседах официальные лица США уверяют, что нынешняя ситуация в Афганистане не свидетельствует о провале американского армейского и разведывательного сообщества, однако в то же время они не могут не признать очевидного факта: никто в Вашингтоне не смог спрогнозировать, что официальный Кабул падет за считанные дни. Ему «давали» гораздо больше времени.

О том, что ситуация стала признаком провала Запада, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Это ошибка международного сообщества, которому не удалось осознать, что все нельзя изменить и наладить в одночасье. Когда речь идет об Афганистане с его тысячелетней историей гражданских войн, то его проблемы необходимо контролировать и решать, и, возможно, делать это придется несколько столетий», – заявил он. По его словам, западным столицам нужно было сразу понять: ситуацию не изменить, применяя только военную силу.

Но есть и иная версия. Российский политолог Андрей Серенко предположил, что о банальной ошибке с американской стороны речи не идет: «стремительное падение» правительства и самой системы власти в Афганистане «стало результатом негласных договоренностей между США с одной стороны и талибами и Пакистаном – с другой». Это, по его словам, по крайней мере могло бы объяснить странности последних недель: мирную сдачу талибам почти 200 сельских уездов, затем 30 афганских городов и, в конце концов, Кабула.

Однако в этом случае Вашингтону придется объяснить замедленную эвакуацию, растущие жертвы и свое предательство тех афганцев, которым был обещан оперативный выезд за связи со спецслужбами.